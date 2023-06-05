Ünlü şarkıcı Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den 'teşhir' göndermesi!

"Güzellik gösterisi ve teşhir çağı bu çağ. Teşhir, çıplaklık ve erotizmin çekiciliğin ön koşulu sayıldığı ve teşhirle ifadesini, modasını bulduğu bir zamanda; asil, zarif ve sofistike olanın aslında en yüksek çekicilik olduğunun kanıtı bir görünüm. Göz görgüsü böyle bir şey."

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