Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic nafaka davasından vazgeçmeyecek! Konu ödeme değil...

Mustafa Sandal ile 2008'de dünya evine girip iki çocuklarına rağmen 2018'de evliliğini sonlandıran Emina Jahovic, eski eşiyle 'nafaka' yüzünden kriz yaşamıştı.
Musti'nin 'nafaka iptali' için dava açması üzerine şarkıcıyı kendisinden mal kaçırmakla suçlayan Sırp güzel, geçtiğimiz yıl da nafakasını ödemediği gerekçesiyle eski eşi Mustafa Sandal'ı icraya vermişti.
Sandal, Emina Jahovic'e toplamda 1,8 milyon ödediğini kanıtlayınca ise dava iptal edildi.
Bu olayın ardından da "Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" açıklamasını yapan güzel şarkıcı, Musti ile halen davalık olduğunu Sırp basınına açıkladı.