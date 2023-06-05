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    Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic nafaka davasından vazgeçmeyecek! Konu ödeme değil...

    Emina Jahovic, ülkesi Sırbistan’da verdiği röportajda eski eşi Mustafa Sandal’ı eleştirdi. Musti’nin halen iki oğlu için ödemesi gereken nafakayı vermediği konusunda ısrar eden güzel şarkıcı, ekledi: “Konu ödeme değil, prensipler!”

    ’Sandal’ı batırdı!

    Mustafa Sandal ile 2008'de dünya evine girip iki çocuklarına rağmen 2018'de evliliğini sonlandıran Emina Jahovic, eski eşiyle 'nafaka' yüzünden kriz yaşamıştı.

    Musti'nin 'nafaka iptali' için dava açması üzerine şarkıcıyı kendisinden mal kaçırmakla suçlayan Sırp güzel, geçtiğimiz yıl da nafakasını ödemediği gerekçesiyle eski eşi Mustafa Sandal'ı icraya vermişti.

    Sandal, Emina Jahovic'e toplamda 1,8 milyon ödediğini kanıtlayınca ise dava iptal edildi.

    Bu olayın ardından da "Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" açıklamasını yapan güzel şarkıcı, Musti ile halen davalık olduğunu Sırp basınına açıkladı.



        DAVADAN VAZGEÇMEYECEK
        Ülkesindeki bir gazeteye konuşan Emina Jahovic, şu ifadeleri kullandı: "Mustafa halen çocukları için bir şey ödemiyor. Mesele ödeme değil, prensipler.

        Kendisiyle mahkememiz sürüyor ama bu çocuklarımın babalarını görmelerine engel değil." Bu arada Sırp basını da Emina Jahovic'in nafaka davasından 'hakkını alana kadar' vazgeçmeyi düşünmediğini yazdı.

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