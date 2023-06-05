Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic nafaka davasından vazgeçmeyecek! Konu ödeme değil...

Bu olayın ardından da "Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" açıklamasını yapan güzel şarkıcı, Musti ile halen davalık olduğunu Sırp basınına açıkladı.