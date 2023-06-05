Hande Erçel'in sevgili Hakan Sabancı'dan güzel oyuncuya servet değerinde jest!

'Yılın aşkı' olarak ilk kez benim yazdığım Hakan Sabancı ile Hande Erçel ilişkisi, şimdilerde dolu dizgi devam ediyor. En son Cannes Film Festivali'ne birlikte katılan ve burada aşk pozu vererek tüm dünyaya aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi, bir hayli ciddi bir boyut kazandı diyebiliriz.

Daha önce İstanbul eğlence hayatında çok sık karşılaştığım Hakan Sabancı'yı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladığından beri hiç görmüyorum.