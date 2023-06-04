Neslihan Atagül'den 'ihanet' iddialarına cevap: ‘Bilsem ve hissetsem...’

Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde Çeşme Alaçatı'daki bir mekanda kadınlarla samimi şekilde görüntülenmesinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül, katıldığı davette derin sırt dekolteli elbisesiyle adından söz ettirdi.
Geceye tek takılan ünlü oyuncu, basın mensuplarının ısrarlı sorularının ardından eşi ve evliliği hakkında konuştu.
'MUTLU VE NEŞELİYİZ'
Atagül, hakkında çıkan "aldatıldı" haberleriyle ilgili, "Gerçekten duyulacağımı bilsem ve hissetsem hepinizle uzun uzun muhabbet etmek isterim.