Neslihan Atagül'den 'ihanet' iddialarına cevap: ‘Bilsem ve hissetsem...’

Söyle bir durum var. Ben ne söylersem söyleyeyim. Herkes kendine göre algılıyor ve yorumluyor. Ben zaten bunu söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Biz gayet memnunuz. Keyfimizde neşemizde yerinde" dedi.

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