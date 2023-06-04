Moda fırtınası! Fashion Week defilesinde mankenler birbirleriyle yarıştı!

Modanın ticari gücü hazır giyim markalarının öncüsü 7 kıtanın en kapsamlı ve en prestijli moda platformu Fashıon Week Türkiye Ayşegül Eraslan'ın baş tasarımcısı olduğu ve star defilesini gerçekleştirdiği toplam 16 markanın katılım sağladığı organizasyonda gerçekleşti. Yerli ve yabancı 95 mankenin podyumda yer aldığı organizasyonda 1200 konuk ağırlandı.
İTALYA TURU
Ünlü iş insanı Murat Cevahir, modacı sevgilisi Nadya Annacer ile Avrupa turuna çıktı. İtalya'yı baştan sona gezen Cevahir ve sevgilisi, kapanışı İtalya'nın en meşhur adası Capri'de yaptı. İkili, en özel anlarını ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.
OKURLARIYLA BULUŞACAK
Başarılı oyuncu Engin Akyürek, "Zamansız" isimli ikinci öykü kitabının tanıtımı için 10 Haziran'da D&R Suadiye mağazasında okurlarıyla bulaşacak. D&R, bu kez Engin Akyürek'i ağırlıyor. Akyürek, ilk öykü kitabı "Sessizlik"in ardından yazdığı ikinci öykü kitabı "Zamansız"ı, 10 Haziran Cumartesi günü saat 14:00'te D&R Suadiye mağazasında okuyucuları için imzalayacak.