Moda fırtınası! Fashion Week defilesinde mankenler birbirleriyle yarıştı!

EKRANA KİLİTLEDİ

Ateş Kuşları'nın son bölümünde şunlar yaşandı; Nizam, Gülayşe'yi köşke getirdi. Gülayşe ile bir araya gelen Barbaros; tanıştıkları gün Gülayşe'nin fotoğrafını dava için aldığını, saçından bir örnek alıp DNA testi yaptırdığını ve annesi Şirin'in Gülayşe'yi alıp Menderes ve Nazmiye'ye verdiğini itiraf etti. Çatal, mahkemedeki ifadesini değiştirerek Menderes'in lehine konuştu. Çatal ve Şirin ise tüm suçu Nermin'e attı. Suçlu olmasına rağmen serbest kalan Menderes, Nazmiye ile konuşurken öldürüldü. Menderes'in cezasını kimin kestiği merak konusu oldu.