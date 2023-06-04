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    Moda fırtınası! Fashion Week defilesinde mankenler birbirleriyle yarıştı!

    Fashion Week defilesinde mankenler birbirleriyle yarıştı. Birbirinden güzel tasarımlar podyumda sergilendi. İşte sizler için derlediğimiz 4 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Moda fırtınası

    Modanın ticari gücü hazır giyim markalarının öncüsü 7 kıtanın en kapsamlı ve en prestijli moda platformu Fashıon Week Türkiye Ayşegül Eraslan'ın baş tasarımcısı olduğu ve star defilesini gerçekleştirdiği toplam 16 markanın katılım sağladığı organizasyonda gerçekleşti. Yerli ve yabancı 95 mankenin podyumda yer aldığı organizasyonda 1200 konuk ağırlandı.



    İTALYA TURU
    Ünlü iş insanı Murat Cevahir, modacı sevgilisi Nadya Annacer ile Avrupa turuna çıktı. İtalya'yı baştan sona gezen Cevahir ve sevgilisi, kapanışı İtalya'nın en meşhur adası Capri'de yaptı. İkili, en özel anlarını ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.



    OKURLARIYLA BULUŞACAK
    Başarılı oyuncu Engin Akyürek, "Zamansız" isimli ikinci öykü kitabının tanıtımı için 10 Haziran'da D&R Suadiye mağazasında okurlarıyla bulaşacak. D&R, bu kez Engin Akyürek'i ağırlıyor. Akyürek, ilk öykü kitabı "Sessizlik"in ardından yazdığı ikinci öykü kitabı "Zamansız"ı, 10 Haziran Cumartesi günü saat 14:00'te D&R Suadiye mağazasında okuyucuları için imzalayacak.



        EVLİLİK KİLOLARI
        Geçtiğimiz sene Ufuk Beydemir ile evlenen İpek Filiz Yazıcı'nın hamile olduğu iddia edilmişti. "Yeni rengimi buldum" notuyla yaptığı Instagram paylaşımını gören takipçileri, "Kesin hamilesin" gibi yorumlar yapmaya başladı. Yazıcı ise, yaptığı açıklamayla iddiayı yalanlayarak "Bir takım evlilik kiloları alındı. Daha ben bebeyim" dedi.

        ORTALIK YANGIN YERİ!
        Güzel şarkıcı Hadise "yaza merhaba" dedi. Son olarak sosyal medya hesabına bikinili fotoğraflarını atan Hadise beğeni yağmuruna tutuldu. Pozlarda vücudunun da yandığı belli olurken, olay fotoğrafların altına sayısız yorum geldi. Dikkat çeken yorumlardan biri, "Güneş kremini sürebilir miyim" iken diğeri ise, "Yanmamışsın tutuşmuşsun sen" oldu.



        KÖYLÜ GÜZELİ
        Güzel oyuncu Mine Tugay, Instagram'dan hayranlarını sorularını yanıtladı. Tugay, "Köy hayatını seviyorsunuz galiba" yorumuna, "Anneannemler İsviçre'den döndükten sonra köyde yaşadılar, benim yaz tatillerimin bir kısmı da köyde geçti çocukken... Köy hayatını çok seviyorum. Dinginliğini, doğallığını... Hayatın gerçek ritmini şehirde hissedemiyorum artık" karşılığını verdi.



            SINIFTA KALDI!
            Serenay Sarıkaya son haliyle sosyal medyanın diline düştü. Bir davete katılan ünlü oyuncunun saçı ve makyajı hiç beğenilmedi. Sosyal medyada Sarıkaya'nın bu halini görenler, "Görümce maşası bu", "Damadın kız kardeşi sanırım", "Adanalı zamanlarına dönmüş'' gibi yorumlar yapıldı.



            DÖNÜŞ SİNYALİ
            Magazin dünyasının gözde çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün bi davete katıldı. Geceye el ele katılıp soruları yanıtlayan çift, "Türk dizi sektörü için çok kıymetli bir gece. Türk sinemasının bütün dünyada karşılık bulması bizi çok mutlu ediyor. Güçlenerek devam ediyoruz" dedi. Uzun süredir oyuncu olarak ekranlarda olmayan İmirzalıoğlu, "Doğru proje gelirse, her zaman ekranlarda olurum" dedi.

            EKRANA KİLİTLEDİ
            Ateş Kuşları'nın son bölümünde şunlar yaşandı; Nizam, Gülayşe'yi köşke getirdi. Gülayşe ile bir araya gelen Barbaros; tanıştıkları gün Gülayşe'nin fotoğrafını dava için aldığını, saçından bir örnek alıp DNA testi yaptırdığını ve annesi Şirin'in Gülayşe'yi alıp Menderes ve Nazmiye'ye verdiğini itiraf etti. Çatal, mahkemedeki ifadesini değiştirerek Menderes'in lehine konuştu. Çatal ve Şirin ise tüm suçu Nermin'e attı. Suçlu olmasına rağmen serbest kalan Menderes, Nazmiye ile konuşurken öldürüldü. Menderes'in cezasını kimin kestiği merak konusu oldu.

                SETE ÇIKTI
                Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu'nun oturduğu "Bana Sor" adlı sinema filmi Adıyaman Kahta'da sete çıktı. Başrolde ise Halil karakteriyle Erkan Petekkaya yer alıyor. Filmde Petekkaya'ya, Özlem Maden, Zeynep Gülmez, Erdem Kaynarca, Cansu Fırıncı, Enes Külahçı, Umut Karadağ, Aycan Koptur, Sami Aksu, İrem Büğrüoğlu, Nazan Beyazıt eşlik ediyor.

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