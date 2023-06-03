Yunanistan’da tatil yapan Demet Özdemir'e bekarlık yaradı: Yıkılmadım ayaktayım!

Bu arada Özdemir, sarı triko kazağıyla Burcu Esmersoy ile pişti oldu. Esmersoy, Özdemir ile kendi fotoğrafını yan yana koyup "Hangisine daha çok yakışmış?" diye soran bir Instagram sitesine şu yorumu yaptı: "Sil beni sil çabuk. Benim oyum da Demet'e..."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN