Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yunanistan’da tatil yapan Demet Özdemir'e bekarlık yaradı: Yıkılmadım ayaktayım!

    Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliğini geçtiğimiz ay noktalayan Demet Özdemir’in keyfi yerinde. Dizisi tatile girince soluğu Yunanistan’da alan güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla adeta “Yıkılmadım, ayaktayım” der gibiydi.

    Yıkılmadım ayaktayım

    Ağustos 2020'de Çeşme'de başlayan aşklarını 2022 yazında nikah masasına taşıyan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sekiz ayda da boşandı.

    Ani ayrılık kararlarıyla uzun süre gündem olan güzel oyuncu ile ünlü popçu, boşanmadan sonra sosyal medyadan birbiri ardına neşeli paylaşımlar yaptı. Demet Özdemir, rol aldığı dizinin tatile girmesiyle soluğu aldığı Yunanistan'da da "Yıkılmadım ayaktayım" mesajı veren paylaşımlarını sürdürdü.

    Kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilden verdiği pozlarla neşesiyle olduğu kadar fit görüntüsüyle de dikkat çeken güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Loca efendi
        Haberler Saklambaç Yunanistan’da tatil yapan Demet Özdemir'e bekarlık yaradı: Yıkılmadım ayaktayım!
            loading
            SON DAKİKA