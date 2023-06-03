İki çocuk annesi Seda Bakan'dan samimi itiraf: “Anne sütünün büyüsüne...”

Kısa süre önce ikinci kez anne olan Seda Bakan, önceki gün Ceyda Düvenci'nin sunduğu programda samimi itiraflarda bulundu. Büyük kızı Leyla'nın kardeşi olmasını çok istediğini ve bu yüzden Ela'yı dünyaya getirmek istediğini söyleyen ünlü oyuncu, evdeki telaşı ise şöyle anlattı:
EVDE VAR KAOS
"Ev kaos ortamı. Leyla'da kıskançlıklar var. Bir taraftan Ela'yı büyütüyor ve süt vermeye devam ediyorum. Sütün büyüsüne çok inandığım için sütüm gelirken kesmenin varlığını düşünmek istemiyorum. Leyla'yı 18 ay emzirdim, 18'i buluyor muyum bilmiyorum Ela da alırsa vermeye devam edeceğim."
ÖNCE TATİL SONRA İŞ
Güzel sunucu Ece Erken, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Alışveriş sonrası çantalarıyla aracını beklerken objektiflere yansıyan Ece Erken, "Yakında Çeşme sezonunu açıyorum. İstanbul'a geldiğimde iş konusunda değerlendirme yapacağım" diyerek yaz ayları ve iş planlarından bahsetti.
YENİ YAŞ YENİ PROJE
Yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Çayoğlu, "Bugün doğum günüm ve yeni proje toplantısı için buradayım, sürpriz bir proje ile geliyorum" ifadelerini kullandı. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, proje hakkında sorulan sorularda ise ser verip sır vermedi.