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    İki çocuk annesi Seda Bakan'dan samimi itiraf: “Anne sütünün büyüsüne...”

    İki çocuk annesi Seda Bakan, “Anne sütünün büyüsüne çok inanıyorum” dedi ve ekledi: “Sütün gelirken kesmenin varlığını düşünmek istemiyorum” İşte sizler için derlediğimiz 3 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Süt kuzusu

    Kısa süre önce ikinci kez anne olan Seda Bakan, önceki gün Ceyda Düvenci'nin sunduğu programda samimi itiraflarda bulundu. Büyük kızı Leyla'nın kardeşi olmasını çok istediğini ve bu yüzden Ela'yı dünyaya getirmek istediğini söyleyen ünlü oyuncu, evdeki telaşı ise şöyle anlattı:

    EVDE VAR KAOS
    "Ev kaos ortamı. Leyla'da kıskançlıklar var. Bir taraftan Ela'yı büyütüyor ve süt vermeye devam ediyorum. Sütün büyüsüne çok inandığım için sütüm gelirken kesmenin varlığını düşünmek istemiyorum. Leyla'yı 18 ay emzirdim, 18'i buluyor muyum bilmiyorum Ela da alırsa vermeye devam edeceğim."



    ÖNCE TATİL SONRA İŞ
    Güzel sunucu Ece Erken, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Alışveriş sonrası çantalarıyla aracını beklerken objektiflere yansıyan Ece Erken, "Yakında Çeşme sezonunu açıyorum. İstanbul'a geldiğimde iş konusunda değerlendirme yapacağım" diyerek yaz ayları ve iş planlarından bahsetti.



    YENİ YAŞ YENİ PROJE
    Yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Çayoğlu, "Bugün doğum günüm ve yeni proje toplantısı için buradayım, sürpriz bir proje ile geliyorum" ifadelerini kullandı. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, proje hakkında sorulan sorularda ise ser verip sır vermedi.



        MARKASINI ÇIKARIYOR
        Yeliz Yeşilmen, geride bıraktığımız gün yakın arkadaşıyla bir AVM'de objektiflere yansıdı. Podyumlardan ekranlara, ardından sahnelere transfer olan güzel isim şu sıralar da kendi kozmetik markasını çıkartarak iş dünyasına girmeye hazırlanıyor. Yeşilmen, 15 gün içinde kendi kozmetik markasına da çıkaracağını da sözlerine ekledi.



        ENİŞTE MAÇO ÇIKTI
        Uzun süredir aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile Mayıs başında dünya evine giren Şeyma Subaşı, balayı için Japonya'dan sonra Bali'ye geçti. Yıllardır Instagram hesabından cüretkar kıyafetlerle verdiği pozları yayınlayan Subaşı, bu kez şaşırttı. Instagram hesabından bir video yayınlayarak bikini reklamı yapan Subaşı, kıyafetini çıkarmadı. "Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden de göstermiyorum" diyen Şeyma Subaşı, "Eşiniz sizi kıskanıyor mu?" yorumu karşısında ise şu yanıtı verdi: "Normal değil mi böyle olması! Saygı duymak lazım.



        14 YIL SONRA YENİDEN
        Kariyerinin 48'inci yılını kutlayan Zerrin Özer, 2009'da yayınladığı 'Emanet'ten bu yana ilk kez bir albüm için stüdyoya girdi. Dinamik ve popüler müziğin trendlerini yakalayan bir albüm yaptığını söyleyen Özer, "Z kuşağı ve bizim kuşak, bu yaz benim şarkılarımla beraberiz" dedi. Usta sanatçı, şarkılarını da ilk kez ünlü iletişimci Özgür Aras'a dinletti.



            GÜZEL YARDIM
            Magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, geçtiğimiz gün Jade and Brands'in TOÇEV yararına düzenlediği alışveriş festivalinde buluştu. Birbirinden ünlü isimlerin akın ettiği ve yardım için alışveriş yaptığı etkinlikte ünlü sanatçı Aslı Hünel ile sosyetik güzel Burcu Şendir de hazır bulundu.



            ESTETİK BİLM'ECE'Sİ
            Sık sık estetik haberleriyle gündeme gelen Ece Seçkin, son olarak "Hiç estetiğim yok" açıklaması yapmıştı. Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda "Ara bulamazsın bizde estetik" diyen ünlü şarkıcının yıllar önceki halleri ortaya çıktı. Görenler tanımakta zorlanırken ünlü isme 'Yerli Shakira' yorumları yapıldı. Seçkin, çıkan fotoğraflar sonrası sosyal medyasından açıklama yaptı. Seçkin eski fotoğrafları hakkında şunları söyledi: "Bu arada hala estetiğim yok, olsa söylerim. Git gide civcivleşiyorum sadece... Yerli Shakira benzetmesi için de teşekkür ederim."



            CESUR POZLA
            Gizem Karaca deniz sezonunu açtı. Ünlü oyuncu tekneden paylaşım yaptı. Güzelliği ile büyük beğeni toplayan ünlü isim, bikinili pozlarını Instagram'dan yayınladı. Karaca pozlarına "Açılış yapılmıştır ama su çok soğuk" notunu düştü. 30 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğrafına takipçileri ise "Eve düşen yıldırım", "Çilli çörek" ve "Bu güzellik halis mi" yorumlarında bulundu.



                UZAKLARA DALDI
                Avrupa'daki konserlerine hız veren Sibel Can'ın soluğu İsviçre'de aldı. Zürih'e giden ünlü şarkıcı, deniz kenarından uzaklara baktığı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. 50 bine yakın beğeni alan ünlü şarkıcıya, "Dünya güzeli" ve "Benim denizim sensin" gibi yorumlar yapıldı. Başarılı sanatçının, Instagram'da 2.9 milyon takipçisi bulunuyor.


                DOĞAL GÜZEL
                Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından birisi olan Cansu Dere, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, yeni sezon ürünleri inceldi. AVM çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen ve poz veren Cansu Dere, doğal ve sade güzelliğinin yanı sıra şık tarzıyla da göz kamaştırdı.



                ŞARKI MÜJDESİ
                Son dönemin en başarılı kadın vokallerinden birisi olan Melek Mosso, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Mosso, sevenlerine yeni şarkı müjdesini de verdi. Aşık Mahsuni Şerif'in "İnce ince bir kar yağar" türküsünü seslendireceğini söyleyen Melek Mosso, ayrıca yoğun bir konser trafiğine gireceğini ve neredeyse yaklaşık ayda 20 konserle yaz ayı boyunca çalışacağını söyledi.



                    OLAY İKİLİ
                    2015 ile 2017 yılları arasında meslektaşı Rıza Kocaoğlu ile büyük aşk yaşayan Eylül Su Sapan, geçtiğimiz Ekim'de aşklarını ikinci bir şans vermişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu, ikinci denemelerinde de hüsranla sonuçlandı. Rıza Kocaoğlu, ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açarken; güzel oyuncu da yine meslektaşı olan Fırat Çelik ile yakınlaştı. Önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda eğlenen ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde ise çevredekilerini umursamadan dudak dudağaydı.



                    MUTLU AİLE
                    Mutlu aile tablosunu her zaman gözler önüne seren Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve tatlı kızları Vina ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Koca koca Hindistan cevizleriyle poz veren ailenin keyfi oldukça yerindeydi. Boz'un bu paylaşımı binlerce beğeni aldı. Oyuncu gönderisine, "Hindistan cevizi ailesi" notunu düştü.



                    ESMER BARBIE
                    Berrak Tüzünataç'ın tatil için Marmaris'e gitti. Renkli elbisesiyle akşamüstü pozlar veren oyuncu, herkesi mest etti. Tüzünataç'ın bu pozuna Özge Özpirinçci de "Esmer Barbie" yorumu yaptı.



                        EN BÜYÜK ZAAFI
                        Geçtığimiz gün bir güzellik merkezine giden Bensu Soral, orada gördüğü bir oyuncağa sarılmalara doyamadı. Ayıcığı sıkı sıkı kucaklayan güzel oyuncunun o anlarını yakın arkadaşı fotoğrafladı. "Oynamaya kıyamadıklarımız" notuyla arkadaşının yaptığı paylaşımı kendi Instagram hesabından paylaşan Soral, "Zaafım" notunu düştü.

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                        Loca efendi
                        Haberler Saklambaç İki çocuk annesi Seda Bakan'dan samimi itiraf: “Anne sütünün büyüsüne...”
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