İki çocuk annesi Seda Bakan'dan samimi itiraf: “Anne sütünün büyüsüne...”

Kısa süre önce ikinci kez anne olan Seda Bakan, önceki gün Ceyda Düvenci'nin sunduğu programda samimi itiraflarda bulundu. Büyük kızı Leyla'nın kardeşi olmasını çok istediğini ve bu yüzden Ela'yı dünyaya getirmek istediğini söyleyen ünlü oyuncu, evdeki telaşı ise şöyle anlattı:

EVDE VAR KAOS

"Ev kaos ortamı. Leyla'da kıskançlıklar var. Bir taraftan Ela'yı büyütüyor ve süt vermeye devam ediyorum. Sütün büyüsüne çok inandığım için sütüm gelirken kesmenin varlığını düşünmek istemiyorum. Leyla'yı 18 ay emzirdim, 18'i buluyor muyum bilmiyorum Ela da alırsa vermeye devam edeceğim."