Çapkın oyuncu Alp Navruz meslektaşı Sıla Türkoğlu ile fena yakalandı! İkili arasında sürpriz yakınlaşma...

Birbirlerine çok yakıştırılan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Ekim'de noktaladı.
Ayrılığa gerekçe olarak ise yakışıklı oyuncunun sonu gelmez çapkınlıkları gösterildi. Navruz, her ne kadar bu iddiaları yalanlasa da Turan'ın ardından ismi birçok farklı güzelle anıldı.
Yakınlaştığı isimler arasında birçok genç oyuncunun olduğu söylenen Alp Navruz, önceki gece de çapkınlıktaydı. Dedikodulara göre 33 yaşındaki oyuncu, Kuruçeşme'de bulunan son dönemin gözde bir mekanında Sıla Türkoğlu ile yakınlaştı.