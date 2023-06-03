Çapkın oyuncu Alp Navruz meslektaşı Sıla Türkoğlu ile fena yakalandı! İkili arasında sürpriz yakınlaşma...

ROL ARKADAŞIYLA ANILDI

Alp Navruz ile güzel oyuncu, gecenin ilerleyen saatlerinde ise sarmaş dolaş bir şekilde eğlendi. Bu arada bir süredir adı rol arkadaşı Doğukan Güngör ile anılan Türkoğlu, bu haberleri de Alp Navruz ile yakınlaşarak bir kez daha yalanlamış oldu.

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