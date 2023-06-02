Yıldızlı müşteri Alexandra Swarovski Marmaris'e servet bıraktı: Kaldığı otele ödediği fiyat dudak uçuklatıı!

Milyarlarca dolarlık Swarovski kristal imparatorluğunun sahibi Alexandra Swarovski, bu yıl da geleneğini bozmadı. "Dünyadaki en favori adresim" dediği Marmaris'teki lüks bir otele geçtiğimiz günlerde gelen milyardere, yedi de arkadaşı eşlik etti.