Yıldızlı müşteri Alexandra Swarovski Marmaris'e servet bıraktı: Kaldığı otele ödediği fiyat dudak uçuklatıı!

Milyarlarca dolarlık Swarovski kristal imparatorluğunun sahibi Alexandra Swarovski, bu yıl da geleneğini bozmadı. "Dünyadaki en favori adresim" dediği Marmaris'teki lüks bir otele geçtiğimiz günlerde gelen milyardere, yedi de arkadaşı eşlik etti.
Özel jetle geldiği Marmaris'ten otele de helikopterle geçen milyarder, toplamda beş oda tuttu. Sadece konaklama için yaklaşık 900 bin TL ödeyen Alexandra Swarovski, üç gün keyif çattığı otelin içerisinde bulunan Yunan restoranında da yemek yemeyi ihmal etmedi.
KIZI DA ÜLKEMİZİN AŞIĞI
Yunan eğlencesinin geleneğine uyan milyarder ve arkadaşları, tanesi 20 TL'den yüzlerce tabak kırdı. Söylenenlere göre masaya gece sonunda gelen hesap da 17 bin Euro yani yaklaşık 380 bin TL'ydi.