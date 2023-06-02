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    Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un aldığı fırın fiyatı dudak uçuklatı! İşte servet değerinde ki o fırın...

    Yemek yapma tutkusu uğruna eğitimler gören Kıvanç Tatlıtuğ, bununla yetinmedi. Ünlü oyuncu, Göktürk’teki villasına 1 milyon 600 bin TL’ye fırın aldı.

    Serveti ’fırın’a koydu!

    Son yıllarda birçok ünlü isim gibi mutfağa merak saran Kıvanç Tatlıtuğ, bu konuda sıkı eğitimler de aldı.

    Başta eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe olmak üzere sevdikleri için sık sık mutfağa giren ünlü oyuncu, bu tutkusu uğruna servet harcadı. Rol aldığı projeler ve imza attığı reklam projeleri sayesinde hatırı sayılır bir geliri olan Kıvanç Tatlıtuğ, tam 70 bin Euro'ya fırın aldı.

    YEMEK PİŞİRDİ
    Ultra lüks otellerde, Arap şeyhlerinin evinde ve mega yatlarda kullanılan profesyonel bir fırını Göktürk'teki kütük evine yerleştiren ünlü oyuncu, ilk yemeğini de Çağatay Ulusoy'un da bulunduğu kalabalık arkadaş grubu için yaptı.
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        Türk Telekom
        Haberler Saklambaç Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un aldığı fırın fiyatı dudak uçuklatı! İşte servet değerinde ki o fırın...
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