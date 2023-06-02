'ARTIK HESAP ZAMANI'

Sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile tatil tercihini daha çok yurt dışından yana kullanan Özge Ulusoy ise şu yorumu yaptı: "4-5 yıldır Bodrum'a gitmiyorum. Çeşme'ye gidiyorum genelde. Her sene lahmacun haberleri çıkıyor; ben de 'yemesinler' diyorum. Öyle yerlere gidecek insanlar da bu parayı seve seve veriyorlar. Herkesin kendi tercihi. Bodrum'un bir Fedon'u, bir lahmacunu meşhur.