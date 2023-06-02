Yazın artık kendini hissettirmesiyle herkesin tatil planı başladı...
Tatil denilince ilk akla gelen yer olan Bodrum ise pahalılığıyla ünlü güzellerin de gözünü korkuttu.
Önceki gün TOÇEV yararına düzenlenen bir davete katılan Özge Ulusoy, İvana Sert ve Özlem Yıldız, Ege'nin incisi ve fahiş fiyatlarla ilgili konuştu. Adını Türkbükü'nde çekilen görüntüleriyle duyuran ve plaj tarzıyla 'ikoncan' lakabını alan İvana Sert, Bodrum defterini kapattığını şu sözleriyle açıkladı: "Uzun yıllardır Bodrum'a gitmiyorum; çünkü artık orada kendimi iyi hissetmiyorum. Çok kalabalık ve pahalı."