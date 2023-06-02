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    Bodrum'da ki fahiş fiyatlar tatil yapan ünlüleri küstürdü: İşte 'Artık gitmem' diyen o ünlüler...

    Bodrum’un artan fiyatları, yıllardır burada tatil yapan güzelleri küstürdü. İvana Sert ve Özge Ulusoy, lahmacunun 500 TL’ye satıldığı Ege’nin incisi için “Artık gitmem” dedi. Bodrum aşığı Özlem Yıldız ise Bodrum’da hesaplı tatil yapmanın planlarını aradığını söyledi.

    ’Bad’rum!

    Yazın artık kendini hissettirmesiyle herkesin tatil planı başladı...

    Tatil denilince ilk akla gelen yer olan Bodrum ise pahalılığıyla ünlü güzellerin de gözünü korkuttu.

    Önceki gün TOÇEV yararına düzenlenen bir davete katılan Özge Ulusoy, İvana Sert ve Özlem Yıldız, Ege'nin incisi ve fahiş fiyatlarla ilgili konuştu. Adını Türkbükü'nde çekilen görüntüleriyle duyuran ve plaj tarzıyla 'ikoncan' lakabını alan İvana Sert, Bodrum defterini kapattığını şu sözleriyle açıkladı: "Uzun yıllardır Bodrum'a gitmiyorum; çünkü artık orada kendimi iyi hissetmiyorum. Çok kalabalık ve pahalı."

        'ARTIK HESAP ZAMANI'
        Sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile tatil tercihini daha çok yurt dışından yana kullanan Özge Ulusoy ise şu yorumu yaptı: "4-5 yıldır Bodrum'a gitmiyorum. Çeşme'ye gidiyorum genelde. Her sene lahmacun haberleri çıkıyor; ben de 'yemesinler' diyorum. Öyle yerlere gidecek insanlar da bu parayı seve seve veriyorlar. Herkesin kendi tercihi. Bodrum'un bir Fedon'u, bir lahmacunu meşhur.

        Ben lahmacuna 500 TL vermem. Şov yapmanın anlamı yok. Hesaplı kitaplı olunmalı bu zamanda." Yıllardır Ege'nin incisinde tatil yaptığı için adı 'Bodrum muhtarı'na çıkan Özlem Yıldız ise kısa süre önce geldiği tatil cennetiyle ilgili şöyle dedi: "Fiyatlar gerçekten pahalı. Bu sene de oradayım ama hesap yaparak idare edeceğiz."

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        Türk Telekom
        Haberler Saklambaç Bodrum'da ki fahiş fiyatlar tatil yapan ünlüleri küstürdü: İşte 'Artık gitmem' diyen o ünlüler...
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