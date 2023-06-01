Türkçe aşkına! Zeynep Bastık kendi şarkıları sayesinde Türkçe öğrenen İspanyol hayranıyla tanıştı

Lise öğrencisi olan Barcelonalı Pau, Zeynep Bastık'ın sıkı bir hayranıydı. Pandemi dönemi boyunca dinlediği Bastık şarkıları sayesinde Türkçe öğrenen İspanyol genç, güzel popçuyu hem şaşırttı hem de gururlandırdı.

'ÇOK ŞANSLIYIM'

Bastık, bir saat boyunca ve çoğunlukla da Türkçe olarak sohbet ettiği gençle yaptığı paylaşımına da şöyle not düştü: "Pau sayesinde yaptığım iş ve ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha ikna oldum."