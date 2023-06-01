Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkçe aşkına! Zeynep Bastık kendi şarkıları sayesinde Türkçe öğrenen İspanyol hayranıyla tanıştı

    Barcelona’da gezen Zeynep Bastık, pandemi döneminde kendi şarkıları sayesinde Türkçe öğrenen İspanyol bir gençle tanıştı. Bastık, büyük gurur yaşadı.

    Türkçe aşkına

    Geçtiğimiz gün İspanya'ya giden Zeynep Bastık, burada ummadığı bir sürprizle karşılaştı.

    Ünlü popçu, Barcelona'da yürürken yanına İspanyol bir genç geldi.

    Lise öğrencisi olan Barcelonalı Pau, Zeynep Bastık'ın sıkı bir hayranıydı. Pandemi dönemi boyunca dinlediği Bastık şarkıları sayesinde Türkçe öğrenen İspanyol genç, güzel popçuyu hem şaşırttı hem de gururlandırdı.

    'ÇOK ŞANSLIYIM'
    Bastık, bir saat boyunca ve çoğunlukla da Türkçe olarak sohbet ettiği gençle yaptığı paylaşımına da şöyle not düştü: "Pau sayesinde yaptığım iş ve ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha ikna oldum."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    AK Parti yerel seçim için sahaya iniyor
    Haberler Saklambaç Türkçe aşkına! Zeynep Bastık kendi şarkıları sayesinde Türkçe öğrenen İspanyol hayranıyla tanıştı
        loading
        SON DAKİKA