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    Şanslı köpeklere sınır tanımayan hizmet! Köpeklere verilen bakım hizmetinin fiyatı dudak uçuklattı

    Bodrum’daki zengin turistler, SPA hizmetinden köpeklerinin de faydalanmasını talep etti. Bu hizmeti başlatan lüks bir otel, köpeklere verilen bakım hizmeti karşılığında ise 80 Euro yani 1800 TL alıyor!

    Şanslı köpekler

    Lüks konusunda sınır tanımayan Bodrum'da her yeni gün, ilginç bir hizmet anlayışı devreye giriyor. Özel jetlerin, deniz uçaklarının, helikopterin, geceliği 200 bin TL'ye çıkan otellerin büyük rağbet gördüğü hatta yüksek sezonda havyarın bile tükendiği Bodrum'da sıra köpeklere geldi.

    Bodrum Türkbükü'ndeki lüks bir otele evcil hayvanlarıyla giden zengin turist, SPA ve bakım hizmetlerinden köpeklerinin de faydalanmasını istedi. Artan talebi değerlendiren yetkililer de otelde, köpekler için kuaförlük ve bakım hizmeti başlattı.

    İçerisinde köpeklerin tüylerinin düzeltilmesi ve banyo gibi hizmetlerin sunulduğu evcil hayvan SPA paketinin de ücreti 80 Euro olarak yani yaklaşık 1800 TL olarak belirlendi.

        BOŞ KABA 100 EURO!
        Bu arada Ege bölgesindeki bazı oteller de köpekler için aldıkları konaklama ücretlerine zam yaptı. 10 ile 100 Euro arasında değişen köpeklerin konaklama ücreti, geçtiğimiz yıllarda da gündem olmuştu.

        O dönem Burcu Kıratlı ile evli olan Sinan Akçıl, Bodrum'da tatil yaptığı ve geceliği 500 Euro olan otele iki köpeği için ekstra 80 Euro daha ücret ödemişti. Bu fiyatın içerisinde ise odaya konulan içi boş mama ve su kabı dahil!



        Akçıl, Kıratlı ile evli olduğu dönemde iki köpekleriyle Bodrum'a gitti. 500 Euro'luk otelde kaldı. Her bir köpeği için 40 Euro ekstra ücret ödedi. Karşılığında da içi boş su ve mama kabı aldı.

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