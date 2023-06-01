Şanslı köpeklere sınır tanımayan hizmet! Köpeklere verilen bakım hizmetinin fiyatı dudak uçuklattı

Lüks konusunda sınır tanımayan Bodrum'da her yeni gün, ilginç bir hizmet anlayışı devreye giriyor. Özel jetlerin, deniz uçaklarının, helikopterin, geceliği 200 bin TL'ye çıkan otellerin büyük rağbet gördüğü hatta yüksek sezonda havyarın bile tükendiği Bodrum'da sıra köpeklere geldi.
Bodrum Türkbükü'ndeki lüks bir otele evcil hayvanlarıyla giden zengin turist, SPA ve bakım hizmetlerinden köpeklerinin de faydalanmasını istedi. Artan talebi değerlendiren yetkililer de otelde, köpekler için kuaförlük ve bakım hizmeti başlattı.
İçerisinde köpeklerin tüylerinin düzeltilmesi ve banyo gibi hizmetlerin sunulduğu evcil hayvan SPA paketinin de ücreti 80 Euro olarak yani yaklaşık 1800 TL olarak belirlendi.