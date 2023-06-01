Muhaliflerin hakaretlerine maruz kalan Deniz Uğur açtı ağzını yumdu gözünü: "Gerçekten yettiniz artık"

28 Mayıs'ta bir kez daha hezimete uğrayan Millet İttifakı destekçileri, sosyal medyadan yaptıkları 'özgürlük ve demokrasi' naralarının aksine Deniz Uğur'a edilmedik hakaret bırakmadı.
Uğradığı şiddet karşısında sabrı taşan Deniz Uğur, dün şu açıklamayı yaptı: "Siz neyin rüyasını görüyorsunuz? Gönlümce yaşadım, kimse bana dokunmadı."
Deniz Uğur, olay yaratan sözlerini sürdürdü: "Çevremde en büyük muhaliflerin en yüksek ücretleri kazandığını biliyorum. Çünkü işlerinde başarılılar. Sizin sorununuz ne? Yoksa liyakatsiz misiniz? Dürüst olun!