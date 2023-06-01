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    Muhaliflerin hakaretlerine maruz kalan Deniz Uğur açtı ağzını yumdu gözünü: "Gerçekten yettiniz artık"

    Sosyal medyada iktidara destek veren cümleleriyle muhaliflerin hakaretlerine maruz kalan Deniz Uğur, sonunda patladı. “Şömine karşısında şarap kadehlerini tokuştururken ‘bu ülkede yaşanmaz’ diyenlere küfredesim geliyor” diyen ünlü oyuncu, ekledi: “Değişim istiyorsanız işe önce kendinizden başlayın”

    Deniz köpürdü!

    28 Mayıs'ta bir kez daha hezimete uğrayan Millet İttifakı destekçileri, sosyal medyadan yaptıkları 'özgürlük ve demokrasi' naralarının aksine Deniz Uğur'a edilmedik hakaret bırakmadı.

    Uğradığı şiddet karşısında sabrı taşan Deniz Uğur, dün şu açıklamayı yaptı: "Siz neyin rüyasını görüyorsunuz? Gönlümce yaşadım, kimse bana dokunmadı."

    Deniz Uğur, olay yaratan sözlerini sürdürdü: "Çevremde en büyük muhaliflerin en yüksek ücretleri kazandığını biliyorum. Çünkü işlerinde başarılılar. Sizin sorununuz ne? Yoksa liyakatsiz misiniz? Dürüst olun!

        Burada başarılı olan kimse, kimseye düşman değil. Herkes kazanıyor, ülke kazanıyor. Ultra Kemalist görünen bazı kurumların içindeki çürümüşlüğü, oraları nasıl çiftliğe çevirdiklerini biliyorum.

        Eski medyanın ahlaksızlığını da çok iyi biliyorum. Şömine karşısında şarap kadehlerini tokuştururken 'bu ülkede yaşanmaz' diyenlere küfredesim geliyor.

        Benim kimseden nemalandığım yok, bu sahtekarlığa da katlanasım yok. Değişim istiyorsanız işe önce kendinizden başlayın. Yüzleşin! Gerçekten yettiniz artık..."

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        Haberler Saklambaç Muhaliflerin hakaretlerine maruz kalan Deniz Uğur açtı ağzını yumdu gözünü: "Gerçekten yettiniz artık"
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