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    Hande Erçel'in evinden paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı!

    Hakan Sabancı ile doludizgin bir aşk yaşayan Hande Erçel, evinden kare kare fotoğraflar paylaşınca büyük beğeni aldı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Güzel evim

    Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile doludizgin bir aşk yaşayan Hande Erçel, bu kez milyonluk evini gözler önüne serdi. Evi için hiçbir masraftan kaçınmayan güzel oyuncu, sık sık evinin içini de yenilmeye devam ediyor. Erçel, evinin tüm dekorasyonunu ise kankası mimar Mihre Mutlu'ya emanet ediyor.Geçtiğımiz gün evinden kare kare fotoğraflar paylaşan Erçel, takipçilerini evinde adeta küçük bir gezintiye çıkardı. Güzel oyuncu, kankası Mihre Mutlu'yu da etiketleyerek paylaşımına şu notu düştü: "İnsanın mimar arkadaşı olmasın, sürekli evimi güzelleştirmesini bekliyorum."



    YILDIZ PARLADI!
    Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün Harbiye'de sahne aldı. Binlerce müzikseverin yoğun ilgi gösterdiği gecede unutulmaz anlar yaşandı. Farklı tarzıyla adından söz ettiren Tilbe, bu kez seçimini pembeden yana kullandı. Sahnede parlayan Yıldız, hem coştu hem de binlerce müzikseveri coşturdu.



    'USLU' DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ
    Sinem Uslu ve eşi Mustafa Uslu, önceki gün Etiler'deydi. Neler yaptığından bahseden oyuncu, "Kadınlar ile birlikte depremzedeler yararına bir oyun çıkartıyoruz. Yavaş Yavaş hayatımı şekillendirmeye başlayacağım" dedi. (Doğan SAVAŞ)

        RENKLİ KUTLAMA
        2017 yılında nikah masasına oturan İsmail Demirci ve Hande Soral geçtiğimiz sene Mayıs ayında Ali adını verdikleri çocuklarını kucaklarına almıştı. Ünlü çift, 1 yaşına giren çocukları için doğum günü partisi organize etti. Aile bireylerinin ve yakın dostlarının katıldığı renkli partiden kareleri takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Soral, paylaşımlarına ''İyi ki doğdun bebeğim'' notunu düştü.

        HER ŞEY YOLUNDA
        Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Eşi Başak Dizer ile birlikte bir mekana girerken görüntülenen Tatlıtuğ, "Çalışmaya devam ediyoruz. Her şey yolunda arkadaşlar" diyerek mekana girdi. Uzun süre sonra ilk kez görüntülenen ünlü çiftin mutlu halleri dikkat çekti. (Doğan SAVAŞ)



        MODAYA 'CEMRE' DÜŞTÜ
        Birbiri ardına moda dünyası için objektif karşısına geçen güzel oyuncular arasına Cemre Baysel de eklendi. Ünlü oyuncu, bir ayakkabı markasının yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Doğal güzelliğini fotoğraflarda da yansıtan Cemre Baysel, verdiği pozlar ve enerjisiyle profesyonel modelleri aratmadı.

            'NEŞELİ BİRİYİM'
            Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz gün bir Etiler'deydi. Bir mekana girerken görüntülenen güzel oyuncunun keyfi oldukça yerindeydi. Son dönemde oynadığı dizilerde genel olarak agresif rollerde yer alan oyuncu, gazetecilerin, "Gündelik hayatta agresif birisi misiniz?" sorusuna "Çok gergin birisi olduğumu söyleyemem. Neşeli ve huzurlu birisiyim" dedi. (Doğan SAVAŞ)

            SPORTİF AVŞAR
            Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. "Hayatımda her şey yolunda" diyen Avşar, ekranla ilgili yeni projeleri olduğunu söyledi. Kendisine gelen dizi hikayelerinin de çok güzel olduğunu söyleyen ünlü sanatçı, ekledi: "Ne yazık ki, Türkiye'den yurt dışına oyuncuları tanıtabilecek bir şey çıkmadı." (Aydın HAMZA)



            FISTIK GİBİ!
            Nilperi Şahinkaya sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Şu sıralar Muğla'da tatil yapan güzel oyuncu, otelin bahçesinde çektirdiği fotoğraflarını Instagram'dan kare kare takipçileriyle paylaştı. Gönderisine, "Hey hışt fıstık çıkı çıkı" diye not düşen oyuncu, herkesi güldürmeyi de başardı.



                GÜLÜM BENİM
                En son Oğulcan Engin'le aşk yaşayan ve aldatıldığı iddia edilen Miray Daner sosyal medyada paylaşımlarına hız verdi. İhanetin ardından kabuğuna çekilmeyip, "Ben buradayım" mesajı veren Daner, önceki gün güllerde poz verdi. Saçlarını savurup, rujunu süren oyuncuya "Oğulcan kaybettiğine dön de bir bak!" yorumları yapıldı.



                ACİL ALIŞVERİŞ
                Ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Acelesi olduğundan soruları yanıtsız bırakan Çıtak, koşar adım girdiği AVM'den kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra ayrıldı.



                YOĞUN İLGİ
                Sahnelerin ve ekranların başarılı ismi Keremcem, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Özellikle yabancı sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği Keremcem, yanına gelen sevenlerini kırmayıp uzun süre onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



                    NORMALE GELİN
                    Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlilik hazırlığında olan Eda Ece, önceki gün düğün alışverişine çıktı. Tuncer ile 21 Haziran'da dünya evine girmeye hazırlanan Eda Ece, düğün hazırlıklarında sona geldi. "Düğünle ilgili sürprizleri bozmak istemiyorum" diyen güzel oyuncu, ekledi: "Normal bir düğün olacak. Çok aşırı bir gelinlik giymeyeceğim. Beğendiğim gelinliği aldım."

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                    Haberler Saklambaç Hande Erçel'in evinden paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı!
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