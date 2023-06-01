Hande Erçel'in evinden paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı!

Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile doludizgin bir aşk yaşayan Hande Erçel, bu kez milyonluk evini gözler önüne serdi. Evi için hiçbir masraftan kaçınmayan güzel oyuncu, sık sık evinin içini de yenilmeye devam ediyor. Erçel, evinin tüm dekorasyonunu ise kankası mimar Mihre Mutlu'ya emanet ediyor.Geçtiğımiz gün evinden kare kare fotoğraflar paylaşan Erçel, takipçilerini evinde adeta küçük bir gezintiye çıkardı. Güzel oyuncu, kankası Mihre Mutlu'yu da etiketleyerek paylaşımına şu notu düştü: "İnsanın mimar arkadaşı olmasın, sürekli evimi güzelleştirmesini bekliyorum."