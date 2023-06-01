Hande Erçel'in evinden paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı!

Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile doludizgin bir aşk yaşayan Hande Erçel, bu kez milyonluk evini gözler önüne serdi. Evi için hiçbir masraftan kaçınmayan güzel oyuncu, sık sık evinin içini de yenilmeye devam ediyor. Erçel, evinin tüm dekorasyonunu ise kankası mimar Mihre Mutlu'ya emanet ediyor.Geçtiğımiz gün evinden kare kare fotoğraflar paylaşan Erçel, takipçilerini evinde adeta küçük bir gezintiye çıkardı. Güzel oyuncu, kankası Mihre Mutlu'yu da etiketleyerek paylaşımına şu notu düştü: "İnsanın mimar arkadaşı olmasın, sürekli evimi güzelleştirmesini bekliyorum."
YILDIZ PARLADI!
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün Harbiye'de sahne aldı. Binlerce müzikseverin yoğun ilgi gösterdiği gecede unutulmaz anlar yaşandı. Farklı tarzıyla adından söz ettiren Tilbe, bu kez seçimini pembeden yana kullandı. Sahnede parlayan Yıldız, hem coştu hem de binlerce müzikseveri coşturdu.
'USLU' DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ
Sinem Uslu ve eşi Mustafa Uslu, önceki gün Etiler'deydi. Neler yaptığından bahseden oyuncu, "Kadınlar ile birlikte depremzedeler yararına bir oyun çıkartıyoruz. Yavaş Yavaş hayatımı şekillendirmeye başlayacağım" dedi. (Doğan SAVAŞ)