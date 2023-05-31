'Uzun' lafın kısası: Mehmet Can Uzun’la aşka yaşayan Hilal Altınbilek evlilik sorularını geçiştirdi!

Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülenen Altınbilek ve Uzun'un keyfi oldukça yerindeydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınbilek, "Her şey çok güzel gidiyor. İlginiz için teşekkür ederim, tatildeydik yeni geldik. dedi.