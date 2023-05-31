Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'Uzun' lafın kısası: Mehmet Can Uzun’la aşka yaşayan Hilal Altınbilek evlilik sorularını geçiştirdi!

    Mehmet Can Uzun’la yeni bir aşka yelken açan oyuncu Hilal Altınbilek, evlilik sorularını karşısında önce sevgilisine baktı, sonra da soruları geçiştirdi...

    Doğan Savaş
    Takvim
    ’Uzun’ lafın kısası

    Bir zamanlar Çukurova'da oynadığı Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan Hilal Altınbilek, Metin Hara'ya ilişkisini noktaladıktan hemen sonra Mehmet Can Uzun'la birliktelik yaşamaya başlamıştı.

    İlk başlarda görüntü vermek istemeyen çift, daha sonra ortaya çıkmış ve aşklarını ilan etmişti. Geçtiğimiz günlerde ise birlikte tatile gidip aşk tazeleyen ikili, önceki gün Arnavutköy'de ortaya çıktı.

    Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülenen Altınbilek ve Uzun'un keyfi oldukça yerindeydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınbilek, "Her şey çok güzel gidiyor. İlginiz için teşekkür ederim, tatildeydik yeni geldik. dedi.

        Sevgilisinin yanındayken adeta gözleri gülen güzel oyuncu, "Evlilik var mı?" soruları karşısında Uzun ile göz göze geldi. Altınbilek, daha sonra ise soruyu geçiştirip "İyi akşamlar" diyerek uzaklaştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Yeni kabine öncesi son toplantı
        Haberler Saklambaç 'Uzun' lafın kısası: Mehmet Can Uzun’la aşka yaşayan Hilal Altınbilek evlilik sorularını geçiştirdi!
            loading
            SON DAKİKA