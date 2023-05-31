'Uzun' lafın kısası: Mehmet Can Uzun’la aşka yaşayan Hilal Altınbilek evlilik sorularını geçiştirdi!

Bir zamanlar Çukurova'da oynadığı Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan Hilal Altınbilek, Metin Hara'ya ilişkisini noktaladıktan hemen sonra Mehmet Can Uzun'la birliktelik yaşamaya başlamıştı.
İlk başlarda görüntü vermek istemeyen çift, daha sonra ortaya çıkmış ve aşklarını ilan etmişti. Geçtiğimiz günlerde ise birlikte tatile gidip aşk tazeleyen ikili, önceki gün Arnavutköy'de ortaya çıktı.
Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülenen Altınbilek ve Uzun'un keyfi oldukça yerindeydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınbilek, "Her şey çok güzel gidiyor. İlginiz için teşekkür ederim, tatildeydik yeni geldik. dedi.