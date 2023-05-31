Seray Kaya Berk Oktay ile başrolünü paylaştığı dizi hakkında konuştu: Her şey yolunda...

ATV'nin sevilen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı"nın güzel oyuncusu Seray Kaya, geçtiğimiz gün Nişantaş'ndaydı. Berk Oktay ile başrolünü paylaştığı dizi hakkında konuşan oyuncu, "Her şey yolunda... Final yaptık. Biraz kendime zaman ayıracağım.
Temmuz ve ağustos ayında ufak ufak tatillere başlarım" dedi. Kaya, "Sezon nasıl geçti?" sorusuna, "Yorucu ama keyifli bir sezondu. Böyle bir dönemde 36 bölüm çekmek zor. Bundan dolayı da çok mutluyuz" yanıtını verdi. (Ayadın Hamza)
ANNE OLDU!
Müzisyen Kadir Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren Mehtap Yılmazkaya anne oldu. Yılmazkaya, İspanya'da doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren başarılı oyuncu, Instagram hesabından çocuğunun elini paylaşarak "Herkese tek tek dönemiyoruz dostlar... Malum zamanlar. Her şey yolunda şükür" notunu düştü.