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    Seray Kaya Berk Oktay ile başrolünü paylaştığı dizi hakkında konuştu: Her şey yolunda...

    ATV'nin sevilen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı"nın güzel oyuncusu Seray Kaya, Berk Oktay ile başrolünü paylaştığı dizi hakkında konuşan oyuncu, "Her şey yolunda..." İşte sizler için derlediğimiz 31 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Yorucu ama keyifli

    ATV'nin sevilen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı"nın güzel oyuncusu Seray Kaya, geçtiğimiz gün Nişantaş'ndaydı. Berk Oktay ile başrolünü paylaştığı dizi hakkında konuşan oyuncu, "Her şey yolunda... Final yaptık. Biraz kendime zaman ayıracağım.

    Temmuz ve ağustos ayında ufak ufak tatillere başlarım" dedi. Kaya, "Sezon nasıl geçti?" sorusuna, "Yorucu ama keyifli bir sezondu. Böyle bir dönemde 36 bölüm çekmek zor. Bundan dolayı da çok mutluyuz" yanıtını verdi. (Ayadın Hamza)



    ANNE OLDU!
    Müzisyen Kadir Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren Mehtap Yılmazkaya anne oldu. Yılmazkaya, İspanya'da doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren başarılı oyuncu, Instagram hesabından çocuğunun elini paylaşarak "Herkese tek tek dönemiyoruz dostlar... Malum zamanlar. Her şey yolunda şükür" notunu düştü.



        AMAZON KADINI!
        Funda Arar, geçtiğimiz gün Harbiye'de sahne aldı. Arar, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. "Kıyafetinizle bir Amazon kadını gibi görünüyorsunuz." diyen muhabirlere Arar, "Güçlü kadın, Amazon kadını!" diyerek cevap verdi. Yaz boyunca Türkiye turnesine devam edeceğini belirten Arar, "Keyifli bir iş yaptığım için bunlar güzel yorgunluklar oluyor" dedi.



        BÜYÜĞE SAYGI!
        Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil önceki akşam Cihangir'deydi. atv ekranlarının sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başarılı oyuncusu Ali Seçkiner Alıcı'yı gören Köstendil, ayaküstü muhabbet etti. Muhabirlerin gelmesiyle Köstendil, "Her şey yolunda... Duayen Ali abinin yanında konuşmak olmaz" diyerek birlikte güldüler. (Doğan SAVAŞ)

        FARKLI DENEYİM
        Konserleri ve şarkılarıyla her dönem yıldızı parlayan Gökhan Türkmen, 'Kontekst' konserinin kayıtlarının bir bölümünü maxi single olarak yayımladı. Konserde ağırladığı konukları Korhan Futacı ve Aga B ile performanslarının yer aldığı "Kontekst" maxi single'ı tüm dijital platformlarda yerini aldı.



            AŞK İÇİN KITA DEĞİŞTİRİN
            2018'de evlendiği Hüseyin Kara uğruna Brezilya'yı terk edip ülkemize yerleşen ve kısa süre önce de Türk vatandaşı olan Jessica May'den aşk tavsiyesi... Önceki akşamki bir ödül töreninde "Yılın En İyi Yabancı Kadın Oyuncusu" ödülünü alan May, ödül sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ben başka bir kıtaya geldim ve hayatımın aşkı Hüseyin'i buldum. Aşık olamamaktan yakınan arkadaşlarıma 'Başka kıtaya gidin!' diye takılıyorum."



            200 BİN TL'LİK POZ
            Tarzıyla sık sık gündem olan Yasemin Özilhan, uzun bir aranın ardından günlük tarzıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı. Her giydiği merak konusu olan sosyetiğin trençkotu 6 bin TL, çantası ise yaklaşık 70 bin TL'ydi. Kolundaki saati de yaklaşık 120 bin TL olan Yasemin Özilhan, bu karesiyle akıllara bir kez daha yıllar önce sarf ettiği efsane sözünü getirdi: "Pahalı kıyafetler şart değil. 3-5 bin TL'ye de şıklık mümkün."



            BİRİCİK ÇİÇEKLERİM
            Güzel oyuncu Burcu Biricik, 'sabrın sonu selamet' dedirtti. Uzun süredir fırça çiçeklerinin açmasını bekleyen güzel oyuncunun yüzü dün güldü. Burcu Biricik, kırmızı çiçekleriyle verdiği bu kareye de "Çok beklerim bu sefer bebeklerimi ama geldiler" diye de not düştü.



                ENERJİ DEPOLUYOR!
                28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra Barcelona'ya uçan Zeynap Bastık, tatil pozlarını devam ediyor. Gezdiği her yeri tek tek fotoğraflayan oyuncu, Barcelona sokaklarında poz vermeyi de ihmal etmedi. Gömlek ve şortuyla tarzını yansıtan şarkıcı, takipçilerinden tam not aldı.



                ÇİFTE KUMRULAR
                Konser için önceki gün Hollanda'ya giden Derya Uluğ'a uzun süredir birlikte olduğu müzisyen aşkı Asil Gök de eşlik etti. Güneşli Amsterdam'ın keyfini süren ünlü çift, bisikletle turladıkları kentteki kanalda da böyle poz verdi. Güzel popçunun paylaştığı kareye "Çifte kumrular" yorumu yağdı.



                ATV RÜZGARI ESECEK
                Çekimleri Ordu'da devam eden atv ekranlarının iddialı yeni projesi Vermem Seni Ellere'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin başrol oyuncuları Emre Bey ve Buse Meral'in gözüktüğü tanıtıma Ordu'nun eşsiz manzaraları ve Kazım Koyuncu ve Şevval Sam'ın seslendirdiği unutulmaz şarkı Gelevera Deresi'nin çalması damga vurdu. Dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral ve Cihat Tamer gibi isimler rol alıyor.



                    ÜVEY ANNE
                    Yayın için gün sayan dizinin tanıtım çekimleri için 282 kişi bir araya geldi. Sarıyer Kültür Merkezi'nde 10 saatte gerçekleştirilen çekimlerde 22 kişilik ana cast, 90 kişilik ekip, 150 yardımcı oyuncu ve 20 kişilik müzisyen ekibi yer aldı. Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay ve Hakan Eratik gibi başarılı oyuncular yer alıyor.



                    HER HALİ GÜZEL...
                    2002 yılında katıldığı Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanan Azra Akın'ın son hali gündem oldu. Saçlarını kestiren ünlü ismin yeni imajıyla paylaştığı pozu takipçileri tarafından çok beğenildi. Kısa saçlarıyla yaptığı paylaşımına "Yeni saç modelimi nasıl buldunuz?" notunu düşen Azra Akın'ın fotoğrafına "Güzele her şey yakışır" yorumları yağdı.



                    AİLECE ALIŞVERİŞ
                    ATV'nin sevilen dizisi 'Ateş Kuşları'nın rol alan Hande Soral, önceki gün bir AVM'deydi. Babası Hamdi Soral, annesi Sebahat Soral ve oğlu Ali ile AVM'ye gelen oyuncu, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Minik Ali, sevimliliğiyle de ilgi odağı oldu.



                        8. YIL KUTLAMASI
                        Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından Hatice Şendil Sağyaşar ile yapımcı eşi Burak Sağyaşar, evliliklerinde sekizinci yılı geride bıraktı. Önceki akşam oğullarını bırakıp baş başa romantik bir kutlama yapan ünlü çift, bu kareyle de hem mutluluklarını bir kez daha ilan etti hem de "Maşallah" dedirtti.

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                        ANALİZ: Kılıçdaroğlu ve Ali Koç’un ortak noktası
                        Haberler Saklambaç Seray Kaya Berk Oktay ile başrolünü paylaştığı dizi hakkında konuştu: Her şey yolunda...
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