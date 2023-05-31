Seray Kaya Berk Oktay ile başrolünü paylaştığı dizi hakkında konuştu: Her şey yolunda...





200 BİN TL'LİK POZ

Tarzıyla sık sık gündem olan Yasemin Özilhan, uzun bir aranın ardından günlük tarzıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı. Her giydiği merak konusu olan sosyetiğin trençkotu 6 bin TL, çantası ise yaklaşık 70 bin TL'ydi. Kolundaki saati de yaklaşık 120 bin TL olan Yasemin Özilhan, bu karesiyle akıllara bir kez daha yıllar önce sarf ettiği efsane sözünü getirdi: "Pahalı kıyafetler şart değil. 3-5 bin TL'ye de şıklık mümkün."