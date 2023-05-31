Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül 'ihanet' iddiaları sonrası arttırdığı reklam ücreti dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir başka kadınla çekilen samimi görüntüleri damga vurmuştu.
2016'dan beri evli olduğu Neslihan Atagül'e ihanet ettiği konuşulan ünlü oyuncu, kendisini ise "Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim" diyerek savunmuştu.
Bu skandalın ardından evliliklerine devam eden ünlü çift, kural bozmadı! Birlikte rol aldıkları dizinin kötü giden reytingleri yüzünden final yapmasına rağmen bu ihanet olayıyla popülerlikleri artan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'ya reklam teklifleri yağdı.