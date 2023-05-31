Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül 'ihanet' iddiaları sonrası arttırdığı reklam ücreti dudak uçuklattı!

    Kadir Doğulu’nun Neslihan Atagül’e Çeşme’de ihanet ettiği iddiası, gündem yaratmıştı. Bu skandalın ardından markaların reklam teklifi yağmuruna tuttuğu ünlü çift, daha önce 4 milyon TL olan reklam ücretlerini 10 milyon TL’ye çıkardı.

    Skandal tarife!

    Geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir başka kadınla çekilen samimi görüntüleri damga vurmuştu.

    2016'dan beri evli olduğu Neslihan Atagül'e ihanet ettiği konuşulan ünlü oyuncu, kendisini ise "Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim" diyerek savunmuştu.

    Bu skandalın ardından evliliklerine devam eden ünlü çift, kural bozmadı! Birlikte rol aldıkları dizinin kötü giden reytingleri yüzünden final yapmasına rağmen bu ihanet olayıyla popülerlikleri artan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'ya reklam teklifleri yağdı.

        2 KATINDAN ÇOK ARTTI
        Geçtiğimiz yıl reklamlarda birlikte rol almak için 4 milyon TL ücret talep eden ünlü çift, söylenenlere göre 'skandal zammı' yaptı.

        Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, bir giyim markasından gelen reklam teklifi karşısında yeni tariflerini 10 milyon TL olarak belirledi. Firma yetkilileri, bu rakamı kabul edip etmeme konusunda net kararını vermedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Şampiyon Galatasaray
        Haberler Saklambaç Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül 'ihanet' iddiaları sonrası arttırdığı reklam ücreti dudak uçuklattı!
            loading
            SON DAKİKA