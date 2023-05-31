Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Genç oyuncu Doğukan Güngör'ün Simge itirafı olay oldu: İkili sosyal medyadan takipleşip karşılık yorumlara başladı!

    Adı sürekli farklı isimlerle anılan Simge, yeniden gündemde... Genç oyuncu Doğukan Güngör’ün sosyal medyada güzel popçuyu takip ettiğini itiraf etmesinin ardından dedikodu kazanı kaynadı. İkili, Instagram’da takipleşip karşılıklı yorumlara da başladı.

    Aşkın olayım

    Pop müziğin ünlü ismi Simge, son dönemde gündemden düşmüyor. Hem cesur sahne kıyafetleri hem de yeniden dillere marş olan 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çok konuşulan güzel popçunun adı birçok da farklı isimle anıldı.

    Simge, Galatasaray'ın yıldızı Icardi ve meslektaşı Koray Avcı ile çıkan aşk dedikodularının ardından ısrarla hayatında kimsenin olmadığını açıkladı.

    Ünlü popçu, şimdi de son dönemin bir diğer popüler ismi oyuncu Doğukan Güngör ile yakıştırıldı. Dedikodu kazanını kaynatan olay ise Güngör'ün bir itirafıyla başladı.


        KALP EMOJİSİ YOLLADI
        26 yaşındaki oyuncu, "En son kimi stalk'ladın?" sorusu karşısında "Simge Sağın" dedi. Bu itiraf üzerine Instagram'da takipleşmeye başlayan ikili, bununla kalmadı.

        41 yaşındaki güzel popçu, Instagram'da Doğukan Güngör'ün itirafıyla ilgili yapılan bir haberin gönderisi altına genç oyuncuyu etiketleyip "Aleyküm selam" yazdı. Güngör de Simge'ye kalp emojisiyle karşılık verince herkesin aklına "Yeni aşk mı başlıyor?" sorusu geldi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Ekşi’de ’FETÖ’vari fişleme operasyonu!
        Haberler Saklambaç Genç oyuncu Doğukan Güngör'ün Simge itirafı olay oldu: İkili sosyal medyadan takipleşip karşılık yorumlara başladı!
            loading
            SON DAKİKA