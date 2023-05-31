Genç oyuncu Doğukan Güngör'ün Simge itirafı olay oldu: İkili sosyal medyadan takipleşip karşılık yorumlara başladı!

Pop müziğin ünlü ismi Simge, son dönemde gündemden düşmüyor. Hem cesur sahne kıyafetleri hem de yeniden dillere marş olan 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çok konuşulan güzel popçunun adı birçok da farklı isimle anıldı.
Simge, Galatasaray'ın yıldızı Icardi ve meslektaşı Koray Avcı ile çıkan aşk dedikodularının ardından ısrarla hayatında kimsenin olmadığını açıkladı.
Ünlü popçu, şimdi de son dönemin bir diğer popüler ismi oyuncu Doğukan Güngör ile yakıştırıldı. Dedikodu kazanını kaynatan olay ise Güngör'ün bir itirafıyla başladı.