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    Pop müziğin yıldızı Hadise'den örnek davranış: Reklam karşılığı indirimleri elinin tersiyle itti!

    Geçtiğimiz hafta ailesiyle Dubai tatiline çıkan Hadise’ye kaldığı otel ve gittiği bir mekan sosyal medya paylaşımı karşılığında ‘indirim’ önerdi. Ünlü popçu, her iki teklifi de geri çevirdi. İşte sizler için derlediğimiz 30 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Örnek ’hadise’

    Pop müziğin yıldızı Hadise, yıllardır birçok ünlü ismin aksine sosyal medyasını gelir kapısına dönüştürmedi. Yine birçok meslektaşının aksine 'reklam karşılığı indirim' peşinde de koşmayan ünlü popçu, bir kez daha bu tavrını kanıtladı. Geçtiğimiz hafta annesi ve ablasıyla Dubai'nin yolunu tutan Hadise'ye kaldığı lüks otelden 'indirim' teklifi geldi.

    TAKDİR TOPLADI
    Popçu, yetkililerinin "Bizi sosyal medyanda paylaş, karşılığında ücret verme" teklifini geri çevirdi. Dubai'de bir Türk restoranına giden Hadise, burada da aldığı benzer teklifi reddetti. Sahnelerin en çok kazanan isimleri arasında yer alan Hadise'nin bu tavrı ise takdir topladı.



    EN DOST SAHNE
    Sevilen sanatçı Linet, geçtiğimiz günlerde Mersin'de sahneye çıktı. Linet'i dinlemeye gelenler arasındaki bir konuğun Robi adındaki köpeğini gören başarılı sanatçı, patili dostunu sahnede kucağına alarak, şarkılarını seslendirdi. Şarkılarını bir süre sevimli köpek ile seslendiren Linet, minik dostlara sahip çıkmamız gerektiğini ve hayvanlara şiddetin karşılıksız kalmaması gerektiğini belirtti.



        KANKALAR BULUŞTU!
        Yeni imajıyla çok konuşulan güzel oyuncu Büşra Pekin, yakın arkadaşı Simge Sağın'la bir araya geldi. Sosyal medya hesabından kankasıyla paylaşım yapan Pekin, altına da "Yeni şarkılar dinlendi" notunu düştü. Pekin'in yeni saçları takipçileri tarafından çok beğenildi.



        'KISMET DİYELİM'
        En son Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak ile "Kaderimin Oyunu' dizisinde yer alan Esengül Aypek, yeni projeleriyle ilgili konuştu. "Yaz işleri bana hep light işler gibi geliyor. Genellikle sezon işlerinde olmayı tercih ediyorum" diyen güzel oyuncu, ekledi: "Kesintisiz 7 sezondur çalıştım. Bu yıl eğitim için 1 yıl ara vermek zorunda kaldım setlere. Yeni sezon ekranlarda olmayı düşünüyorum. Kısmet diyelim."



        VAPUR KEYFİ!
        Güzel oyuncu Müge Boz, kızı Vina'yı vapura bindirdi. O anları sosyal medyadan yayınlayan Boz, "Minişimle güzel bir gün... Vapura bindik ve balık tuttuk, daha doğrusu tutamadık" diyerek herkesi güldürdü. Yakın bir arkadaşı ve onun çocuğu ile keyifli bir gün geçiren zor, Instagram'da beğeni yağmuruna tutuldu.



            TABULARI YIKTI
            Fırat Tanış, önceki akşam Cihangir'de bir mekan çıkışı sevgilisi ile görüntülendi. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile yan yana gelmeyen Tanış, tabuları yıkarak ilk kez el ele görüntülendi. Tanış, "Arkadaşlar her şey yolunda... Arkadaşlarımızı gördük birer kahve içtik ve evimize gidiyoruz" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            YILDIZLI İKİLİ
            Her yıl yazı başlatan şarkılara imza atan bir dondurma markası, bu yıl Güneş'in yorumuyla yeniden düzenlenen "Haydi Gel Benimle Ol" parçasının klibini yayınladı. Klipte Güneş'in şarkısına, son dönemlerin en çok izlenen Kardeşlerim dizisinin gözde dizi çifti Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran'ın başarılı oyunculukları eşlik ediyor.



            GEZGİN ZEYNEP
            Seçimler için bir süredir bulunduğu Yunanistan'dan dönen Zeynep Bastık'ı Atina tatili kesmedi. Oyunu kullanıp yola çıkan popçu, dün gözünü İspanya'da açtı. 29 yaşındaki popçu, Barcelona'da yoğun maratonu öncesinde biraz enerji depolayacak.



                ŞEKER GİBİ
                Geçtiğimiz günlerde 3 yıl sonra ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklayan Atiye, ortaya çıktı. Bir yandan yeni şarkısı için hazırlanan Atiye, yeni çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak aslında gayet sağlıklı ve hayatın içinde olduğunu işaret etti. Henüz kilo almayan ve Haziran ayındaki konserlerine hazırlanan Atiye, yeni şarkısının stüdyo çalışmaları ve provaların arasında kızının okulu, ev işleriyle de kendi ilgileniyor.



                RÜYA ÇİFT
                Dünyaca ünlü aktör Jason Statham (55) ve model Rosie Huntington- Whiteley (36), Cannes Film Festivali için gittikleri Fransa'da tüm dikkatleri üzerine çekti. 13 yıldır birlikte olan iki çocuklu çift, havalı ve tutkulu pozlarını sosyal medyada paylaşınca gençlerin ikonu haline geldi. Çift tarzlarıyla sosyal medyada 'rüya çift' ilan edildi.



                ROMANTİK PAYLAŞIM
                Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından eşi Başak Dizer ile romantik bir paylaşım yaptı. Eşini öptüğü bir kareyi Instagram'dan yayınlayan Tatlıtuğ sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü çiftin bu karesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Zaman zaman araları bozuk olduğu konuşulan çift, bu poz ile adeta düşman çatlattı.



                    97 MODEL SHAYK!
                    Giydiği cesur kıyafetlerle adından söz ettiren ünlü model Irına Shayk, 1997'de hayatını kaybeden modacı Gianni Versace'nin tasarladığı eski bir elbise ile kamera karşısına geçti. Saten ve tülden yapılmış elbisesiyle verdiği pozu paylaşan ünlü ismin tarzına beğeni yağdı. Model, kısa sürede 250 bin beğeniye ulaştı.

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                    Haberler Saklambaç Pop müziğin yıldızı Hadise'den örnek davranış: Reklam karşılığı indirimleri elinin tersiyle itti!
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