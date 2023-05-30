Pop müziğin yıldızı Hadise'den örnek davranış: Reklam karşılığı indirimleri elinin tersiyle itti!

Pop müziğin yıldızı Hadise, yıllardır birçok ünlü ismin aksine sosyal medyasını gelir kapısına dönüştürmedi. Yine birçok meslektaşının aksine 'reklam karşılığı indirim' peşinde de koşmayan ünlü popçu, bir kez daha bu tavrını kanıtladı. Geçtiğimiz hafta annesi ve ablasıyla Dubai'nin yolunu tutan Hadise'ye kaldığı lüks otelden 'indirim' teklifi geldi.
EN DOST SAHNE
Sevilen sanatçı Linet, geçtiğimiz günlerde Mersin'de sahneye çıktı. Linet'i dinlemeye gelenler arasındaki bir konuğun Robi adındaki köpeğini gören başarılı sanatçı, patili dostunu sahnede kucağına alarak, şarkılarını seslendirdi. Şarkılarını bir süre sevimli köpek ile seslendiren Linet, minik dostlara sahip çıkmamız gerektiğini ve hayvanlara şiddetin karşılıksız kalmaması gerektiğini belirtti.