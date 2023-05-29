Serenay Sarıkaya spor tarzını konuşturdu: Güzel oyuncu tüm gözleri üzerine topladı!

Serenay Sarıkaya Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'nda oyunu 1059 numaralı sandıkta kullandı.
Sabah erken gelen Sarıkaya, spor tarzı ile dikkat çekti. Şapkası, kulaklığı ve gözlükleri ile oy kullanmaya gelen Sarıkaya, mini şortu ile oyu kullandıktan sonra hızla uzaklaştı.
HEYECAN YAPTI!
Şarkıcı Zeynep Bastık, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde oyunu kullandı. 1227 numaralı sandıkta oy atan Bastık, mührü kabinde unuttu. Güzel şarkıcı, sandık görevlilerinin uyarısıyla mührü kabinden alarak yetkililere teslim etti.