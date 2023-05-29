Serenay Sarıkaya spor tarzını konuşturdu: Güzel oyuncu tüm gözleri üzerine topladı!





ANNE OLMAK İSTİYOR

Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, oylarını Beykoz'da bir okulda kullandı. Çıkışta soruları yanıtlayan Soral, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, hepimiz için hayırlısı olsun. Teyzelik de çok güzel gidiyor, hep söylüyorlardı. Biz de çocuk sahibi olmayı çok istiyoruz, her şey kısmet..." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN