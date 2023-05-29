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    Serenay Sarıkaya spor tarzını konuşturdu: Güzel oyuncu tüm gözleri üzerine topladı!

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, oyunu kullanmak geldiği okulda spor tarızyla dikkat çekti. Güzel oyuncu kulaklığını ise bir an olsun çıkarmadı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Tarzını konuşturdu

    Serenay Sarıkaya Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'nda oyunu 1059 numaralı sandıkta kullandı.

    Sabah erken gelen Sarıkaya, spor tarzı ile dikkat çekti. Şapkası, kulaklığı ve gözlükleri ile oy kullanmaya gelen Sarıkaya, mini şortu ile oyu kullandıktan sonra hızla uzaklaştı.

    HEYECAN YAPTI!
    Şarkıcı Zeynep Bastık, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde oyunu kullandı. 1227 numaralı sandıkta oy atan Bastık, mührü kabinde unuttu. Güzel şarkıcı, sandık görevlilerinin uyarısıyla mührü kabinden alarak yetkililere teslim etti.



        FOTOĞRAF SIRASI
        Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan, oyunu kullanmak üzere Acarkent'te bir koleje geldi. Düzyatan, oy kullanmaya okula girerken hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yerli ve İspanyol hayranları Düzyatan ile fotoğraf çektirdi. Düzyatan "Oyumuzu kullandık. Herkes için hayırlısı olsun." dedi.



        YOĞUN İLGİ
        Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Göktürk'te Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oyunu kullandı. Tatlıtuğ'u seven vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi. Tatlıtuğ çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.



        ANNE OLMAK İSTİYOR
        Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, oylarını Beykoz'da bir okulda kullandı. Çıkışta soruları yanıtlayan Soral, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, hepimiz için hayırlısı olsun. Teyzelik de çok güzel gidiyor, hep söylüyorlardı. Biz de çocuk sahibi olmayı çok istiyoruz, her şey kısmet..." dedi.

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        Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya spor tarzını konuşturdu: Güzel oyuncu tüm gözleri üzerine topladı!
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