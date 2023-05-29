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    Hande Erçel aynı hataya düşmedi: Erçel sevgilisi Hakan Sabancı’nın tahsis ettiği VİP aracıyla oy kullanmaya geldi!

    14 Mayıs seçimlerine kendi aracıyla gelen Hande Erçel, park yeri bulamayınca geri dönmüştü. Daha sonra sevgilisi Hakan Sabancı’nın tahsis ettiği VİP araçla oyunu kullanan Erçel, 28 Mayıs seçimlerinde aynı hatayı tekrarlamadı ve yine Sabancı’nın tahsis ettiği araçla oy kullanmaya geldi.

    AYDIN HAMZA
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    Sanat camiasının ünlü isimleri Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek ikinci tur seçimleri için sandığa gitti. Bu isimlerden biri de güzel oyuncu Hande Erçel'di.

    14 Mayıs'taki seçimlere sabahın ilk saatlerinde oyunu kullanmaya kendi aracıyla gelen Erçel, yaklaşık yarım saat yer bulamayınca evine dönmüştü.

    Ardından sosyetik sevgilisi Hakan Sabancı ile iletişime geçen güzel oyuncu, Sabancı'nın tahsis ettiği VİP araçla gelerek oyunu kullanmıştı.

    AYNI HATAYI YAPMADI
    Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla dün tekrar Beykoz'daki bir koleje oyunu kullanmaya giden Hande Erçel, bu kez aynı hatayı yapmadı.

        Geçtiğimiz seçimde park yeri sıkıntısı çeken ve evine dönen Erçel, aynı sorunu tekrar yaşamamak için Hakan Sabancı'nın VİP aracıyla oyunu kullanmaya geldi. Oyunu kullanan güzel oyuncu, "Ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi.

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        Haberler Saklambaç Hande Erçel aynı hataya düşmedi: Erçel sevgilisi Hakan Sabancı’nın tahsis ettiği VİP aracıyla oy kullanmaya geldi!
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