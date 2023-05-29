Hande Erçel aynı hataya düşmedi: Erçel sevgilisi Hakan Sabancı’nın tahsis ettiği VİP aracıyla oy kullanmaya geldi!

Sanat camiasının ünlü isimleri Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek ikinci tur seçimleri için sandığa gitti. Bu isimlerden biri de güzel oyuncu Hande Erçel'di.
14 Mayıs'taki seçimlere sabahın ilk saatlerinde oyunu kullanmaya kendi aracıyla gelen Erçel, yaklaşık yarım saat yer bulamayınca evine dönmüştü.
Ardından sosyetik sevgilisi Hakan Sabancı ile iletişime geçen güzel oyuncu, Sabancı'nın tahsis ettiği VİP araçla gelerek oyunu kullanmıştı.
AYNI HATAYI YAPMADI
Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla dün tekrar Beykoz'daki bir koleje oyunu kullanmaya giden Hande Erçel, bu kez aynı hatayı yapmadı.