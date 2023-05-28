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    Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na aşkını haykırdı: “Dünyanın en şanslı kızıyım”

    Faruk Çolakoğlu ile yıllardır beraber olan Özge Ulusoy, yaptığı paylaşımla hem aşkını haykırdı hem de “Dünyanın en şanslı kızıyım” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 28 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Şanslı kız

    Uzun süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, bir kez daha aşkını sosyal medyadan haykırdı. Evliliğe mesafeli duran 40 yaşındaki model, şu paylaşımı yaptı:

    HEM SEVGİLİ HEM DOST
    "Sadece evlilikten ibaret olmayan, aynı zamanda yakın arkadaş olabildiğiniz ve ortak birçok şeyi paylaşabildiğiniz, aynı şeylere gülüp aynı şeylere üzülebildiğiniz ve zıtlaşırken bile birbirinizi tamamlayabildiğiniz sevgilerin güzelliğine inanıyorum." Özge Ulusoy, paylaşımına "Dünyanın en şanlısı kızıyım" diye de not düştü.



    BOĞAZ'I İNLETTİ
    Berkay, yaz sezonu açık havadaki konserlerine Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da başladı. Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen gecede başarılı sanatçı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Hafif soğuk havaya rağmen mekanı hıncahınç dolduran dinleyicilerinin karşısına büyük bir enerjiyle çıkan Berkay'ın konserine sanat dünyasından da ilgi büyüktü. Köfn grubunun solisti Salman Tin, Defne Samyeli, Deren Talu, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak da Berkay'ın tüm şarkılarına eşlik etti.



        BALKON SEFASI
        Uzun süredir Arnavutköy'de yaşayan Ece Sükan'dan dün havalı paylaşımlar geldi. Önce Boğaz manzaralı paylaşımına banyo zamanı diye not düşen ünlü stilist ve oyuncu, şovunu sürdürdü. Ardından eşsiz manzaraya sahip balkonunu şezlong atan Ece Sükan, bu karesine de "Plaj zamanı" diye yazarak takipçilerini kıskandırdı.



        BENZERSİZ AİLE!
        Müge Boz, önceki gün basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızlarıyla bu karesini paylaştı. Bir turizm acentasının reklam yüzü olan oyuncu ve ailesi, "Maşallah" dedirtti. Müge Boz, Caner Erdeniz ve Vina'nın benzerlikleri ise yine gülümsetti.



        ALTINLARA BULANDI
        Yıllara meydan okuyan Demet Şener, önceki gün bir defile için Van'daydı. 46 yaşındaki iki çocuk annesi model, gelinlik defilesinde kilolarca altın taktı. Genç meslektaşlarıyla da defile sonrası bu pozu veren Demet Şener, paylaşımına "Altınlara bulandığımız bir defile oldu" diye esprili bir not düştü.



            JAPONYA HATIRASI
            Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı milyarder Muhammed Al Saloussi ile ikinci evliliğini yapan Şeyma Subaşı, balayı için Japonya'ya gitmişti. Ülkede 6.1'lik depreme de yakalanan güzel fenomen, Japonya'da çektiği kareleri sosyal medyasından da paylaşmayı ihmal etmedi.



            'AŞK' BİLMECESİ
            Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Son günlerde Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo ile adı anılan ve sosyal medyadaki karşılıklı takipleşmenin ardından geçtiğimiz hafta da Aslan'ın maçını seyreden güzel oyuncu, gazetecilerin ilgisiyle karşılaştı. Bu haberleri bilinçli olarak kulaktan kulağa yayıp gündeme gelmeye çalıştığı da konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu, aşk soruları karşısında gülümsemekle yetindi.



            DOĞAL GÜZELLİK!
            Burak Özçivit'le süren evliliğiyle örnek olan Fahriye Evcen, önceki gün Instagram'dan bu paylaşımı yaptı. Her zamanki gibi doğal güzelliğini gözler önüne seren iki çocuk annesi oyuncu, bu kareye de "Cottagecore" notu düştü. Cottagecore akımı, özünde yazlık gibi yerler ile kamplar için tercih edilse de artık evler için de uygulanabilen bir doğallık akımıdır.



                'LAHMACUNU YİYEN DÜŞÜNSÜN'
                Güzel şarkıcı Fulin, yeni şarkısı 'Merkür' için kamera karşısına geçti. Önceki gün Kilyos sahilinde çarpıcı bir klip çekimine imza atan Fulin, gazetecilerle de sohbet etti. "İngilizce iki cümleyi bir araya getiremeyenler ülkemizi temsil etmeye talip!" sözleriyle yeni bir polemik başlatan güzel şarkıcı, Bodrum'daki 450 TL'lik lahmacunla ilgili şöyle dedi: "Ben lahmacun değil suşi yiyorum. O mekanda lahmacun yiyen düşünsün.''



                TEKLİF YAĞIYOR
                Son olarak atv'nin dizisi "Bir Küçük Gün Işığı"nda rol alan Şeyma Korkmaz, diziyle ilgili şöyle konuştu: "Çok keyifli bir projeydi. İlk defa kötü bir karaktere hayat verdim. Seyircilerimizin takdiri ile koca bir sezonu geri bıraktık. Bize değer veren seyircimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." Tatil sonrası yeni projeleri okumaya başlayacak olan güzel oyuncuya, teklif yağıyor.



                EDİS İZDİHAMI
                Türk Pop Müziği'nin yıldızı Edis, önceki akşam Manisa Akhisar'da hayranlarıyla buluştu. Ünlü yıldızı dinlemeye 70 bin kişi geldi. Sahneye çıktığında hayranlarının açtığı sevgi dolu pankartlarla karşılaşan sanatçı, şaşkınlığını gizleyemedi. 'Edisim de Edisim', 'Hadi Yine Gel Benim Ol', 'Yanına Yanına', 'Sen Yoksan Ölümden Ne Farkı Var' gibi pankartlarla Edis'i karşılayan hayranları, ünlü yıldıza adeta sevgi seli gösterdi.



                    FENAMEN!
                    Sosyal medya fenomenleri, son dönemde yüksek kazançlarının yanı sıra özel hayatlarıyla da gündemden düşmez oldu... Şöhretleri ve güzellikleriyle çapkınları peşlerinden konuşan fenomenleri yakın markaja alan bir isim de Berk Atan çıktı.

                    HIZLI DAVRANDI!
                    Uzun süredir Selin Yağcıoğlu ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü oyuncu, hızlı davrandı! Yağcıoğlu ile ilişkisi kısa süre önce biten Berk Atan, bir başka fenomen Ala Tokel ile aşk yaşamaya başladı.



                    4X4'LÜK MUTLULUK
                    Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ, önceki gün Ege'nin yolunu tuttu. Plajdan bu fotoğraflarını paylaşan iki çocukları olan çift, paylaşımlarına da şöyle not düştü: "İki sene önce iki, geçen sene üç, bu sene de dört kişiyiz."



                    YEŞİLİN ELLİ TONU!
                    Kısa süre önce sosyetik aşkı İzzet Antebi'den ayrılan Tuvana Türkay, teselliyi doğada buldu. Önceki gün Instagram'dan bu pozunu paylaşan güzel oyuncunun yeşil gözleriyle ağacın uyumu "Yeşilin elli tonu" yorumlarını beraberinde getirdi.



                        KALPLER SICACIK
                        ATV'nin sevilen dizisi "Ateş Kuşları"nın başrol oyuncularından Hande Soral, sosyal medyaya neşe saçtı. Soral, önceki gün bir yaşındaki sevimli oğluyla bu karesini paylaştı. Minik Ali'nin tatlılığına beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.

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                        Haberler Saklambaç Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na aşkını haykırdı: “Dünyanın en şanslı kızıyım”
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