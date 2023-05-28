Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na aşkını haykırdı: “Dünyanın en şanslı kızıyım”

Uzun süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, bir kez daha aşkını sosyal medyadan haykırdı. Evliliğe mesafeli duran 40 yaşındaki model, şu paylaşımı yaptı:
HEM SEVGİLİ HEM DOST
"Sadece evlilikten ibaret olmayan, aynı zamanda yakın arkadaş olabildiğiniz ve ortak birçok şeyi paylaşabildiğiniz, aynı şeylere gülüp aynı şeylere üzülebildiğiniz ve zıtlaşırken bile birbirinizi tamamlayabildiğiniz sevgilerin güzelliğine inanıyorum." Özge Ulusoy, paylaşımına "Dünyanın en şanlısı kızıyım" diye de not düştü.
BOĞAZ'I İNLETTİ
Berkay, yaz sezonu açık havadaki konserlerine Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da başladı. Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen gecede başarılı sanatçı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Hafif soğuk havaya rağmen mekanı hıncahınç dolduran dinleyicilerinin karşısına büyük bir enerjiyle çıkan Berkay'ın konserine sanat dünyasından da ilgi büyüktü. Köfn grubunun solisti Salman Tin, Defne Samyeli, Deren Talu, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak da Berkay'ın tüm şarkılarına eşlik etti.