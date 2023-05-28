Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na aşkını haykırdı: “Dünyanın en şanslı kızıyım”





DOĞAL GÜZELLİK!

Burak Özçivit'le süren evliliğiyle örnek olan Fahriye Evcen, önceki gün Instagram'dan bu paylaşımı yaptı. Her zamanki gibi doğal güzelliğini gözler önüne seren iki çocuk annesi oyuncu, bu kareye de "Cottagecore" notu düştü. Cottagecore akımı, özünde yazlık gibi yerler ile kamplar için tercih edilse de artık evler için de uygulanabilen bir doğallık akımıdır.