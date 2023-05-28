Miray Daner eski aşkı Oğulcan Engin’in yeni sevgilisi İlayda Alişan ile karşılaşınca buz kesti!

Son dönemde Etiler'deki bir mekan, tüm ünlülerin adeta ikinci evi oldu. Kendisi küçük popülerliği ise büyük olan bu mekana önceki gece de birçok ünlü oyuncu ile sanatçı gitti.
Bu isimlerden biri de Miray Daner'di. Kısa süre önce Oğulcan Engin ile ilişkisini noktalayan güzel oyuncu, burada İlayda Alişan ile karşılaştı. Miray Daner, söylenenlere göre adı eski sevgilisiyle anılan güzel meslektaşını görünce bir anda buz kesti.
KAZAN KAYNIYOR
Mekanın diğer tarafında arkadaşlarıyla eğlencesine devam eden Daner, ilerleyen saatlerde ise sürpriz bir isimle koyu sohbetteydi. Bu isim de çapkınlıklarını gizli tutmayı başaran Engin Öztürk'tü.