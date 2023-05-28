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    Miray Daner eski aşkı Oğulcan Engin’in yeni sevgilisi İlayda Alişan ile karşılaşınca buz kesti!

    Önceki akşam Etiler’deki bir mekan ünlülerin akınına uğradı. Miray Daner, mekanda eski aşkı Oğulcan Engin’le adı anılan İlayda Alişan ile pişti oldu. Güzel oyuncu, ilerleyen saatlerde ise meslektaşı Engin Öztürk ile koyu sohbete dalıp akılları karıştırdı

    Dar alanda kısa paslaşmalar!

    Son dönemde Etiler'deki bir mekan, tüm ünlülerin adeta ikinci evi oldu. Kendisi küçük popülerliği ise büyük olan bu mekana önceki gece de birçok ünlü oyuncu ile sanatçı gitti.

    Bu isimlerden biri de Miray Daner'di. Kısa süre önce Oğulcan Engin ile ilişkisini noktalayan güzel oyuncu, burada İlayda Alişan ile karşılaştı. Miray Daner, söylenenlere göre adı eski sevgilisiyle anılan güzel meslektaşını görünce bir anda buz kesti.

    KAZAN KAYNIYOR
    Mekanın diğer tarafında arkadaşlarıyla eğlencesine devam eden Daner, ilerleyen saatlerde ise sürpriz bir isimle koyu sohbetteydi. Bu isim de çapkınlıklarını gizli tutmayı başaran Engin Öztürk'tü.
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        Haberler Saklambaç Miray Daner eski aşkı Oğulcan Engin’in yeni sevgilisi İlayda Alişan ile karşılaşınca buz kesti!
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