Adnan Şen'in ultra lüks villası yeniden ABD'nin gündeminde: Yedi odalı malikanenin satış fiyatı dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz yıllarda eşiyle yaşadığı Beverly Hills'teki malikanesini 75 milyon Dolar'a satışa koyan Türk iş adamı, bu fiyattan tek kuruş de inmedi.
Geçtiğimiz yıllarda eşiyle yaşadığı Beverly Hills'teki malikanesini 75 milyon Dolar'a satışa koyan Türk iş adamı, bu fiyattan tek kuruş de inmedi.
KENDALL GÖZÜNÜ DİKTİ
Los Angeles'ta bulunan yedi yatak odalı ve 14 banyolu malikaneye belirlenen fiyat ise tam 40 milyon Dolar oldu. ABD basınında yer alan haberlere göre kısa süre önce satışa çıkan evle ilgilenenler arasında dünyaca ünlü model Kendall Jenner da bulunuyor.