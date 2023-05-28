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    Adnan Şen'in ultra lüks villası yeniden ABD'nin gündeminde: Yedi odalı malikanenin satış fiyatı dudak uçuklattı!

    ABD’deki 75 milyon Dolar’lık malikanesiyle çok konuşulan Adnan Şen, emlak şirketi aracılığıyla yeni bir ev satışa çıkardı. Los Angeles’taki yedi odalı malikanenin satış fiyatı da tam 40 milyon Dolar...

    D’ev’ fiyat

    Eşi Begüm Şen ile uzun süredir ABD'de yaşayan Adnan Şen, yine ülke gündeminde...

    Geçtiğimiz yıllarda eşiyle yaşadığı Beverly Hills'teki malikanesini 75 milyon Dolar'a satışa koyan Türk iş adamı, bu fiyattan tek kuruş de inmedi.

    Dillere destan malikanesiyle Netflix'teki bir emlak programında da yer alan Adnan Şen, yeni satışa sunduğu bir başka evle de gündem oldu.

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        Los Angeles'ta bulunan yedi yatak odalı ve 14 banyolu malikaneye belirlenen fiyat ise tam 40 milyon Dolar oldu. ABD basınında yer alan haberlere göre kısa süre önce satışa çıkan evle ilgilenenler arasında dünyaca ünlü model Kendall Jenner da bulunuyor.

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        Haberler Saklambaç Adnan Şen'in ultra lüks villası yeniden ABD'nin gündeminde: Yedi odalı malikanenin satış fiyatı dudak uçuklattı!
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