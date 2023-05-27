Taktik 'demet'i: Demet Özdemir’in eski eşi Oğuzhan Koç’la yaşadığı evden çıkması ortalığı karıştırdı!

Gözde çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda sekiz aylık evliliklerini noktaladı. Boşanmayla ilgili ünlü popçu, tek kelime etmezken güzel oyuncu demeç üzerine demeç verdi. Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde de halen Koç'un oturduğu Levent'te birlikte yaşadıkları villa çıkışı görüntülendi. Ancak magazin kulislerinde konuşulanlara göre Özdemir, bu ziyareti sadece gündem yaratmak için yaptı. Güzel oyuncunun 'gündem' çabasından da Oğuzhan Koç'un hayli rahatsız olduğu dedikodular arasında...
CESARET DENİZİ
Son dönemin parlayan yıldızlarından Pınar Deniz, bir markayla yaptığı iş birliği kapsamında objektif karşısına geçti. Her zamanki gibi güzelliğiyle büyüleyen ünlü oyuncunun 'cesur yaz' sloganlı koleksiyonla verdiği pozlar, yürek hoplattı. Pınar Deniz, hem fiziği hem de enerjisiyle profesyonel modellere taş çıkardı.
TÜLİN'LE BİLİNÇLENME
25 bin gönüllüsüyle yola çıkan Oy Birliği Platformu 28 Mayıs tarihinde "bugün dünden daha güçlüyüz" düşüncesinden hareketle 50 bin gönüllüsüyle sandıkların başındaki yerini alacak. Oy Birliği, şimdi de Türkiye'nin tanıtım yüzü olan Tülin Şahin ile çektiği reklam filminde doğru oy kullanımının nasıl olduğu; hangi hallerde oyların geçerli, hangi hallerde geçersiz olduğunu vatandaşlara anlattı.