Taktik 'demet'i: Demet Özdemir’in eski eşi Oğuzhan Koç’la yaşadığı evden çıkması ortalığı karıştırdı!





YAĞLI KAPI!

Yaz ve bronz ten denildiğinde ilk akla gelen isim olan Fedon, bu unvanını ticarete taşıdı. Sahnelerdeki başarısını ticarette de kanıtlamaya hazırlanan usta sanatçı, yıllardır bronz teninin çok konuşulduğunu ve artık ürünleriyle herkesi yakacağını esprili şekilde dile getirdi. Sanatçının kendi adını taşıyan markası bünyesinde bronzlaştırıcı yağ, 50 faktör koruyucu güneş kremi, bronzlaştırıcı krem ve kadınlara özel simli parlak bronzlaştırıcı yağ olacak. Bu arada bronzluğun diğer simge isimlerinden Eda Taşpınar da birkaç sene önce kendi ismini taşıyan güneş yağları çıkarmış ve büyük gelir elde etmişti.