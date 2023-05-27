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    Taktik 'demet'i: Demet Özdemir’in eski eşi Oğuzhan Koç’la yaşadığı evden çıkması ortalığı karıştırdı!

    Demet Özdemir’in geçtiğimiz gün eski eşi Oğuzhan Koç’la yaşadığı evden çıkarken görüntülenmesinin ‘reklam’ amaçlı olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Taktik ’demet’i

    Gözde çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda sekiz aylık evliliklerini noktaladı. Boşanmayla ilgili ünlü popçu, tek kelime etmezken güzel oyuncu demeç üzerine demeç verdi. Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde de halen Koç'un oturduğu Levent'te birlikte yaşadıkları villa çıkışı görüntülendi. Ancak magazin kulislerinde konuşulanlara göre Özdemir, bu ziyareti sadece gündem yaratmak için yaptı. Güzel oyuncunun 'gündem' çabasından da Oğuzhan Koç'un hayli rahatsız olduğu dedikodular arasında...

    CESARET DENİZİ
    Son dönemin parlayan yıldızlarından Pınar Deniz, bir markayla yaptığı iş birliği kapsamında objektif karşısına geçti. Her zamanki gibi güzelliğiyle büyüleyen ünlü oyuncunun 'cesur yaz' sloganlı koleksiyonla verdiği pozlar, yürek hoplattı. Pınar Deniz, hem fiziği hem de enerjisiyle profesyonel modellere taş çıkardı.



    TÜLİN'LE BİLİNÇLENME
    25 bin gönüllüsüyle yola çıkan Oy Birliği Platformu 28 Mayıs tarihinde "bugün dünden daha güçlüyüz" düşüncesinden hareketle 50 bin gönüllüsüyle sandıkların başındaki yerini alacak. Oy Birliği, şimdi de Türkiye'nin tanıtım yüzü olan Tülin Şahin ile çektiği reklam filminde doğru oy kullanımının nasıl olduğu; hangi hallerde oyların geçerli, hangi hallerde geçersiz olduğunu vatandaşlara anlattı.



        ÇAPKINLIK TURU!
        Rockçı teoman, önceki gece Etiler'de çapkınlık turundaydı. Mekan önünde aracından inen müzisyen, kendisini bekleyen esmer güzele sarıldığı anda patlayan flaşlar karşısında şok oldu. Teoman gazetecilere, ''Niye çekiyorsunuz?'' diye laf atarken, kız arkadaşı ise hiçbir şey olmamış gibi Teoman'a sarılarak kahkaha attı.

        Gazetecilerin hanımefendiyi sorması üzerine mekana giren şarkıcı, esmer güzelle geç saatlere kadar sarmaş dolaş eğlendi. İkili, gece geç saatlerde ise mekanı arka kapıdan terk etti. (Doğan SAVAŞ)

        TERLİKLER ÇIKTI
        Popçu Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin'le Etiler'deki bir AVM'de görüntülendi. Kızlarını çocuk eğlence alanına bırakan ünlü çift, her zamanki gibi alışveriş yaptı. Bu arada havalar ısınır ısınmaz dolaptan terliklerini çıkaran ünlü popçu, yine geleneğini bozmadı. (Aydın HAMZA)

            DOST MECLİSİ!
            Galatasaray'ı emin adımlarla şampiyonluğa götüren teknik direktör Okan Buruk, önceki gün Bebek'teydi. Kalabalık arkadaş grubuyla koyu sohbette olan başarılı teknik adam, akşam yemeği için mekanın iç kısmına geçerek dostlarıyla yemek yedi. (Doğan SAVAŞ)



            ANASININ KIZI
            Sinem Kobal, kızı Lalin'le önceki gün Ulus'ta görüntülendi. Güzel oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun "4'üncü buluşmamızda aşık oldum. Aşka inanlardanım. Aşk evliliği yaptım" sözleri sorulunca "Lalin'in yanında konuşmak istemiyorum. Başka bir zaman ne kadar isterseniz konuşuruz" demekle yetindi. Bu arada minik Lalin'in annesiyle olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. (Aydın HAMZA)



            GÜZEL HABER YAKINDA
            Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, Almanya'dan geldiğini söyledi. "Güzel haberlerle karşınıza çıkmaya hazırlanıyorum" diyen Cavadzade, sorular karşısında ise ser verip sır vermedi. (Aydın HAMZA)



                SEZONU AÇTI!
                Hülya Avşar, yaz sezonunu açtığını bu paylaşımıyla ilan etti. Ayvalık'ta güneşlendiği sırada selfie çeken güzel oyuncu, iddialı paylaşımı ve filtresiz güzelliğiyle de beğeni topladı. 59 yaşındaki Hülya Avşar, genç kızlara da yine taş çıkardı.



                YAĞLI KAPI!
                Yaz ve bronz ten denildiğinde ilk akla gelen isim olan Fedon, bu unvanını ticarete taşıdı. Sahnelerdeki başarısını ticarette de kanıtlamaya hazırlanan usta sanatçı, yıllardır bronz teninin çok konuşulduğunu ve artık ürünleriyle herkesi yakacağını esprili şekilde dile getirdi. Sanatçının kendi adını taşıyan markası bünyesinde bronzlaştırıcı yağ, 50 faktör koruyucu güneş kremi, bronzlaştırıcı krem ve kadınlara özel simli parlak bronzlaştırıcı yağ olacak. Bu arada bronzluğun diğer simge isimlerinden Eda Taşpınar da birkaç sene önce kendi ismini taşıyan güneş yağları çıkarmış ve büyük gelir elde etmişti.



                MÜTHİŞ İKİLİ
                ATV'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'in genç yıldızlarından Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, müthiş uyumlarıyla markaların da dikkatini çekmişti. Bir dondurma markası için kamera karşısına geçen iki sevilen oyuncu, reklam filmindeki rolleri gereği ilk adımı atmaları için aşıkları cesaretlendiriyor.

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                700 yıllık bir Bursa efsanesi
                Haberler Saklambaç Taktik 'demet'i: Demet Özdemir’in eski eşi Oğuzhan Koç’la yaşadığı evden çıkması ortalığı karıştırdı!
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