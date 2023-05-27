Şarkıcı Betül Demir'den Bodrum'da ki fahiş fiyatlara tepki: "Keriz değilim..."

Bade İşçil'den Çağla Şıkel'e kadar birçok ünlü isim "Ben o parayı vermem" dese de mekan, geçtiğimiz hafta sonu dolup taştı. Tatil bölgelerindeki pahalı fiyatlarla ilgili konuşan şarkıcı Betül Demir de bin TL'yi bulan lahmacun fiyatına şöyle isyan etti:
"Bir lahmacuna bin TL verecek kadar daenayi değilim. Herkesin kendi tercihi saygı duyarım ama ona buna hava atıp adisyon paylaşacağım diye kendime keriz dedirtmem. Canım çok lahmacun çekiyorsa 50, 100 TL'ye en kralını yer, kalan 900 TL'ye de sokak hayvanlarına mama alırım."