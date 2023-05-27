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    Cannes Film Festivali'nde Hande Erçel ile Hakan Sabancı rüzgarı esti: Hakan Sabancı meğerse bir grup güzel ile...

    Hakan Sabancı, Cannes Film Festivali için Fransa’da bulunan aşkı Hande Erçel’in yanına gidip müdavimi olduğu AMFAR Galası’na katıldı. Çapkın sosyetiğin, Fransa’ya gitmeden hemen önce bir grup güzelle Bodrum’da yaptığı tatil ise akılları karıştırdı.

    Ha’Cannes’ festivali!

    Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı gündemdeki yerini koruyor. Sabancı, bu yıl 76.'sı düzenlenen Cannes Film Festivali için Fransa'da bulunan Erçel'le buluştu.

    Son yıllarda sürekli katıldığı AMFAR Galası'na bu kez güzel sevgilisiyle giden sosyetik, kırmızı halıda da Erçel'le beraber poz verdi. Bu karelerle ilişkinin son derece ciddi olduğu konuşulurken; kısa süre sonra sosyal medyaya düşen kareler ise olay oldu.

    İddialara göre; Hakan Sabancı, Fransa'ya gitmeden önce Bodrum'da bir grup yabancı güzel ve arkadaşlarıyla tatil yaptı. Yabancı güzellerin hizmetine daha önce de Erçel'e tahsis ettiği VIP minibüsü veren Hakan Sabancı, Bodrum tatilinde de ailesine ait bir yatı tercih etti.

        BODRUM'DAN FRANSA'YA
        Kalabalık bir ekiple tatil yapan Sabancı, bu hamlesiyle şaşkınlık yarattı. Sonu gelmez çapkınlıklarıyla bilinen sosyetik, kız arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra da yine ailesine ait özel jetle Fransa'nın yolunu tuttu.

        Sosyal medyaya düşen bu fotoğraflar sonrası ise herkesin aklına aynı soru geldi: "Hakan Sabancı'nın yabancı güzellerle yaptığı tatilden Hande Erçel'in haberi var mıydı?"

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        Haberler Saklambaç Cannes Film Festivali'nde Hande Erçel ile Hakan Sabancı rüzgarı esti: Hakan Sabancı meğerse bir grup güzel ile...
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