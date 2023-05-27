Cannes Film Festivali'nde Hande Erçel ile Hakan Sabancı rüzgarı esti: Hakan Sabancı meğerse bir grup güzel ile...

İddialara göre; Hakan Sabancı, Fransa'ya gitmeden önce Bodrum'da bir grup yabancı güzel ve arkadaşlarıyla tatil yaptı. Yabancı güzellerin hizmetine daha önce de Erçel'e tahsis ettiği VIP minibüsü veren Hakan Sabancı, Bodrum tatilinde de ailesine ait bir yatı tercih etti.