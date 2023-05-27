Cannes Film Festivali'nde Hande Erçel ile Hakan Sabancı rüzgarı esti: Hakan Sabancı meğerse bir grup güzel ile...

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı gündemdeki yerini koruyor. Sabancı, bu yıl 76.'sı düzenlenen Cannes Film Festivali için Fransa'da bulunan Erçel'le buluştu.
Son yıllarda sürekli katıldığı AMFAR Galası'na bu kez güzel sevgilisiyle giden sosyetik, kırmızı halıda da Erçel'le beraber poz verdi. Bu karelerle ilişkinin son derece ciddi olduğu konuşulurken; kısa süre sonra sosyal medyaya düşen kareler ise olay oldu.
İddialara göre; Hakan Sabancı, Fransa'ya gitmeden önce Bodrum'da bir grup yabancı güzel ve arkadaşlarıyla tatil yaptı. Yabancı güzellerin hizmetine daha önce de Erçel'e tahsis ettiği VIP minibüsü veren Hakan Sabancı, Bodrum tatilinde de ailesine ait bir yatı tercih etti.