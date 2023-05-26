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    Bodrum bu sezon da lüksün merkezi oluyor! İstanbul'dan Bodrum'a giden özel jetlerin fiyatı dudak uçuklattı

    Yerli ve yabancı turistin gözdesi Bodrum, bu sezon da lüksün merkezi olacak. İstanbul’dan Bodrum’a giden özel jetlerin fiyatları talep üzerine 100 bin Euro’ya kadar çıktı. Havalimanından otellere yapılan deniz uçağı ve helikopterle transfer de talep patlaması yaşanıyor.

    ’Jet’set Bodrum

    Bodrum, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gözde tatil destinasyonu haline geldi. Dünyaca ünlü markaların birbiri ardına butikler açtığı, dünyanın en ünlü restoran zincirlerinin şubelerini açmak için yarıştığı Bodrum'da fiyatlar da git gide arttı.

    Kiralık bir villanın aylık kirasının 13 milyon TL'yi bulduğu Bodrum, dünya jet sosyetesinin adresi oldu.

    Türk iş adamları ile sosyetesi de Bodrum'a rağbet gösterince sadece emlak ve yemeiçme değil; özel jetten deniz uçağına kadar tüm ultra lüks hizmette talep patlaması yaşanıyor.



    YÜZDE 20'LİK ARTIŞ VAR
    İstanbul'dan Bodrum'a gitmek için özel jet kiralamak isteyenlerin fazlalığı üzerine tek yön fiyatlar 100 bin Euro'ya kadar çıktı. Bodrum'da havalimanından otele gitmek için helikopter tercih edenlerin sayısında da geçtiğimiz yıla göre yüzde 20'lik artış oldu.

        Bunun fiyatı da 30 bin Euro'ya kadar çıktı. Birçok otel ve mekan, müşterilerine deniz uçağıyla transfer hizmeti başlatırken bu ultra lüks hizmette de rezervasyonlar neredeyse doldu.

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