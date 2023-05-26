Bodrum bu sezon da lüksün merkezi oluyor! İstanbul'dan Bodrum'a giden özel jetlerin fiyatı dudak uçuklattı

Bodrum, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gözde tatil destinasyonu haline geldi. Dünyaca ünlü markaların birbiri ardına butikler açtığı, dünyanın en ünlü restoran zincirlerinin şubelerini açmak için yarıştığı Bodrum'da fiyatlar da git gide arttı.
Kiralık bir villanın aylık kirasının 13 milyon TL'yi bulduğu Bodrum, dünya jet sosyetesinin adresi oldu.
Türk iş adamları ile sosyetesi de Bodrum'a rağbet gösterince sadece emlak ve yemeiçme değil; özel jetten deniz uçağına kadar tüm ultra lüks hizmette talep patlaması yaşanıyor.