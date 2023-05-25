Ünlüler camiasından itiraflar peş peşe geldi! Burcu Esmersoy hiç metrobüse...

Öncekı gün Boğaz'daki bir otelde düzenlenen defileyi sosyete ve magazin dünyasının ünlü isimleri izledi. Fıstık yeşili kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Burcu Esmersoy, açıklamalarıyla da dikkat çekti.

Görüşmelere geç kaldığı zaman toplu taşımayı kullandığını belirten güzel sunucu, "Metroya bindiğim oluyor. Görenler gülümseyip, fotoğraf çektiriyor. Metrobüse hiç binmedim. Sanki metrobüs hep karşıya geçiyormuş gibi geliyor bana" dedi.