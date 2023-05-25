Ünlüler camiasından itiraflar peş peşe geldi! Burcu Esmersoy hiç metrobüse...

Öncekı gün Boğaz'daki bir otelde düzenlenen defileyi sosyete ve magazin dünyasının ünlü isimleri izledi. Fıstık yeşili kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Burcu Esmersoy, açıklamalarıyla da dikkat çekti.
Görüşmelere geç kaldığı zaman toplu taşımayı kullandığını belirten güzel sunucu, "Metroya bindiğim oluyor. Görenler gülümseyip, fotoğraf çektiriyor. Metrobüse hiç binmedim. Sanki metrobüs hep karşıya geçiyormuş gibi geliyor bana" dedi.
SÜRPRİZ AŞK
Eşi Burcu Hanif'i 3.5 ay önce kanserden kaybeden Mehmet Hanif ile aşk yaşadığı dedikodusu çıkan Sitare Kalyancuoğlu da davetteydi. Sitare Hanım, sürpriz aşkla ilgili şöyle dedi: "Mehmet, 20 yıllık dostum ve zor günler geçirdi. Şu an çok yeni bir ilişki o yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum."