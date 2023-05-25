Ünlüler dünyasından karavan trendine ilk uyan isimlerden biri Pınar Altuğ ve Eşi Yağmur Atacan oldu!

Magazin dünyasının en deniz tutkunu çiftlerinin başında Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan geliyor... Uzun yıllardır her yaz tekneleriyle Ege'nin eşsiz koylarına demir atan ünlü çift, sık sık de yatlarını değiştiriyordu.

Son olarak kendilerine 3 milyon Euro'ya yelkenli aldıkları konuşulan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, bu yaz sezonu öncesi radikal bir karar verdi.