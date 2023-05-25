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    Ünlüler dünyasından karavan trendine ilk uyan isimlerden biri Pınar Altuğ ve Eşi Yağmur Atacan oldu!

    Yıllardır teknelerinde tatil yapan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, bu yazı karavanlarıyla dolaşarak geçirecek. Ünlü çift, teknelerini de kiraya vererek hatırı sayılır bir de gelir elde etmeyi planlıyor.

    AYDIN HAMZA
    Takvim
    Tekne out karavan in

    Magazin dünyasının en deniz tutkunu çiftlerinin başında Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan geliyor... Uzun yıllardır her yaz tekneleriyle Ege'nin eşsiz koylarına demir atan ünlü çift, sık sık de yatlarını değiştiriyordu.

    Son olarak kendilerine 3 milyon Euro'ya yelkenli aldıkları konuşulan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, bu yaz sezonu öncesi radikal bir karar verdi.

    Artan maliyetler nedeniyle tekne tatili yerine karavanla gezmeyi dolaşan çiftten güzel oyuncu, şunları söyledi: "İki senedir karavanımız var. Bu sene teknemiz yok. Sürekli arkadaşlarımızla beraber dört karavan geziyoruz."

    HAFTALIĞI 30 BİN EURO
    Bu arada ünlü çiftin teknelerini yaz sezonunda haftalığı yaklaşık 30 bin Euro'ya kiraya vermeyi planladığı da söyleniyor.
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        Haberler Saklambaç Ünlüler dünyasından karavan trendine ilk uyan isimlerden biri Pınar Altuğ ve Eşi Yağmur Atacan oldu!
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