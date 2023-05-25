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    Güzel ve başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan itiraf: ‘Setleri özledim’

    Güzel ve başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan, deri ceketi ve tarzıyla tüm bakışları üzerinde topladı. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, gelen teklifleri değerlendiğini söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    ‘Setleri özledim’

    Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Ayça Ayşin Turan, geride bıraktığımız gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, şu sıralar bol bol senaryo okumaları yaptığını ve gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.


    AİLE MESLEĞİ!
    Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in eski evliliklerinden olan kızı Yasmin Erbil, önceki gün bir AVM'deydi. Anne ve babasının izinden gidip oyunculuk eğitimleri aldığını söyleyen Erbil, "Hedefim iyi bir oyuncu olmak. Bu alanda da emin adımlarla ilerlemek için eğitimler almaya devam ediyorum" dedi.



    'HAYIRLISI BAKALIM'
    Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, önceki gün eşi Seda Han Özmen ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçen sene nikah masasına oturan Gencebay, çocuk sorularına, "Hayırlısı... Bu işler kısmet" cevabını verdi. Rol aldığı dizisinin çekimlerinin bittiğini belirten Gencebay, "Biraz dinleneceğim. Sonrasında gelen teklifleri değerlendireceğim" dedi.

        KIZ KIZA SOHBET
        Adı sürekli aşk dedikodularına karışan Gülcan Arslan, önceki gün Cihangir'deydi. Kız arkadaşlarıyla birlikte oturan ve hararetli bir sohbet içerisinde olan Arslan, gazetecilerin röportaj isteği karşısında, "Benim bir şeyim yok ki ne konuşayım. Size kolay gelsin" dedi. Ardından arkadaşlarıyla oturup sohbet etmeye devam etti.

        'HER ŞEY UÇTU'
        Bodrum'daki pahalı fiyatlara Levent Can'dan farklı yorum... Nişantaşı'nda görüntülenen Can, yazı Gümüşlük'te geçireceğini söyleyip ekledi: "Fiyatlar almış başını gitmiş. Hamburger için, 250 TL'ye 'çok' derken şu an 400 TL olan hamburgere alıştık. Her şey uçtu."
        Doğan SAVAŞ



        CİHANGİR'DE TUR ATACAĞIZ
        Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün arkadaşları ile Cihangir'deydi. Gazetecileri gören Köstendil, arkadaşını göstererek, "Kalıba baksanıza, dövmek istese döver beni" diyerek güldürdü. Geçtiğimiz günlerde bir futbol turnuvasına davetli olduğunu söyleyen Köstendil, "Rusya'ya bir turnuvaya davetliyiz. Şampiyon olacağız ve Cihangir'de tur atacağız" dedi.
        Doğan SAVAŞ



        BEBEK MÜJDESİ
        Ezgi Mola'dan bebek müjdesi... 8 Mayıs'ta dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenen Mola, hamile olduğunu açıkladı. Dün menajerlik şirketinden çıkarken görüntülenen 40 yaşındaki oyuncu, duygularını şöyle paylaştı:

        "Cinsiyet ya da isim konusunda konuşmak için çok erken. Sağlıkla gelsin. Sadece ailelerimizin haberi var. Arkadaşlarımız bu açıklamadan sonra öğrenecek."
        Aydın HAMZA



            'EVLİLİK HAYALİM YOK'
            Uzun süredir heykeltraş Emre Yusufi ile beraber olan Nilperi Şahinkaya, önceki gün evlilikle ilgili konuştu. "Güzel, sakin giden bir ilişkimiz var. Evlilik düşünmüyoruz ama düğünlere katılacağız" diyen 35 yaşındaki güzel oyuncu, ekledi: "Hiç evlilik beklentim olmadı. Öyle bir konuşmamız da geçmedi. Açıkçası evlilik hayalim yok."

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            Haberler Saklambaç Güzel ve başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan itiraf: ‘Setleri özledim’
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