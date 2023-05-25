Güzel ve başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan itiraf: ‘Setleri özledim’

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Ayça Ayşin Turan, geride bıraktığımız gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, şu sıralar bol bol senaryo okumaları yaptığını ve gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.
AİLE MESLEĞİ!
Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in eski evliliklerinden olan kızı Yasmin Erbil, önceki gün bir AVM'deydi. Anne ve babasının izinden gidip oyunculuk eğitimleri aldığını söyleyen Erbil, "Hedefim iyi bir oyuncu olmak. Bu alanda da emin adımlarla ilerlemek için eğitimler almaya devam ediyorum" dedi.
'HAYIRLISI BAKALIM'
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, önceki gün eşi Seda Han Özmen ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçen sene nikah masasına oturan Gencebay, çocuk sorularına, "Hayırlısı... Bu işler kısmet" cevabını verdi. Rol aldığı dizisinin çekimlerinin bittiğini belirten Gencebay, "Biraz dinleneceğim. Sonrasında gelen teklifleri değerlendireceğim" dedi.