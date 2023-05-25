Arıza çıkar mı: Hazal Subaşı Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı'ya gönlü kaptırdı!

Gazetecilerle sohbet eden Şubaşı, ''İlişkimiz daha çok yeni... 1 aydır birlikteyiz. Her şey çok güzel gidiyor'' diyerek mutlu olduklarını söyledi.

ARADA KALDI!

Bu arada Atakan Başavcı, oyuncu Aras Bulut İynemli'nin de kuzeni... Başavcı ve İynemli'nin arasındaki bu bağ, spekülasyonları da beraberinde getirdi.