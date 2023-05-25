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    Arıza çıkar mı: Hazal Subaşı Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı'ya gönlü kaptırdı!

    Hazal Subaşı, Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile aşk yaşamaya başladı. Subaşı’nın eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu’nun, İynemli ile ‘kanka” olması dedikoduları da beraberinde getirdi.

    Doğan Savaş
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    ARIZA ÇIKAR MI!

    Hazal Şubaşı, önceki gece yeni sevgilisi Atakan Başavcı ile Etiler'deydi. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer, kısa süreli panik yaşadı.

    Gazetecilerle sohbet eden Şubaşı, ''İlişkimiz daha çok yeni... 1 aydır birlikteyiz. Her şey çok güzel gidiyor'' diyerek mutlu olduklarını söyledi.

    ARADA KALDI!
    Bu arada Atakan Başavcı, oyuncu Aras Bulut İynemli'nin de kuzeni... Başavcı ve İynemli'nin arasındaki bu bağ, spekülasyonları da beraberinde getirdi.

    Çünkü Subaşı'nın eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile İynemli'nin 'kanka' olduğu biliniyor. Bu durumda Kocaoğlu'nun fanlarının Subaşı'na ne diyeceği ya da Kocaoğlu'nun yakın arkadaşı İynemli'ye ne diyeceği merak konusu oldu.

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    Haberler Saklambaç Arıza çıkar mı: Hazal Subaşı Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı'ya gönlü kaptırdı!
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