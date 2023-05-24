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    Yıldızlı övgü: Ünlü yıldız Eva Longoria Hande Erçel'i öve öve bitiremedi!

    Dünyaca ünlü yıldız Eva Longoria, Cannes’daki bir partide karşılaştığı Hande Erçel’in kusursuz fiziği ve güzelliğini yere göğe sığdıramadı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Yıldızlı övgü

    Bu yıl bir markanın onur konuğu olarak Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel, güzelliğiyle dünyaca ünlü yıldızları da kendisine hayran bıraktı. Önceki akşamki özel bir davete yine Hakan Yıldırım imzalı iddialı kıyafetiyle katılan Erçel, ünlü aktris Eva Longoria ile bir araya geldi. Dünyaca ünlü yıldız, objektiflere birlikte poz verdiği Hande Erçel'in kusursuz fiziği ve güzelliğine övgü yağdırdı.

    BOL SOHBET
    Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün Baltalimanı'nda bir balıkçıda görüntülendi. Yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı ile geldikleri mekanda yaklaşık 6 saat kalan oyuncu, hesabı da kendi ödedi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Tatlıtuğ, "Sonra konuşuruz, geç oldu" demekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)



    "TAŞ GİBİYİM"
    2014 yılında oğlu Kayra ile Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kuran, geçtiğimiz aylarda ise Türkiye'ye tekrar geri dönen oyuncu Leyla Bilginel, önceki gün Etiler'deydi. Bilginel, "Estetiğiniz var mı?" sorusuna, "50 yaşındayım, gördüğünüz üzere estetiğim yok, taş gibi hatunum..." dedi. (Doğan SAVAŞ)



        BEBEK Mİ GÖBEK Mİ!
        Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Wilma Elles, kırmızı halıda zarafetiyle görenleri hayran bıraktı. Elles'in elini üzerine koyduğu göbeğinin şişliği, akıllara "Wilma, hamile mi?" sorusunu getirdi. Eski aşkı Kerem Göğüş'ten ikizleri olan ve Aralık 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenen 36 yaşındaki oyuncu, görüntüsüyle ilgili "şişlik" dese de yine de kafaları karıştırdı.



        'KOCAYA YER YOK'
        Türkiye'de Rap müziğin gelişmesinde önemli katkıları olan Çağla Özdöker, sahnelerin yanında DJ kabinine de geçti. İstanbul dışında birçok şehirde DJ olarak sahne alan Özdöker, güzelliğiyle de büyülerken, "Neden hayatınızda biri yok?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "3 köpeğim, bir kedim ve ben yatakta 5 kişi yatıyoruz; başkasına yer yok"



        BÜYÜK PANİK!
        Fotoğrafçı Mehmet Turgut ile Lidya Özdemiroğlu, önceki akşam Etiler'deydi. Flaşların patlamasıyla bir anda panik yapan Özdemiroğlu, Turgut'un arkasına saklanarak kendisini kamufle etti. Turgut, Özdemiroğlu'na dönerek, ''Lidya, saklanmana gerek yok'' dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü fotoğrafçı, ''Lidya benim arkadaşım. Fotoğraf çekimi için bir araya geldik. Aşk yok'' dedi. (Doğan SAVAŞ)



            MİLANO GÜZELİ
            2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile İtalya'ya gitti. Modanın beşiği Milano'dan pozlarını paylaşan güzel model, yayınladığı karelerle tarzını konuşturdu. Fiziği ve kıyafetleriyle birçok kadına ilham olan Şahin'e binlerce beğeni yağdı.



            HEY AMİGO!
            Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor. Şu sıralar sevgilisi Sefo ile Bodrum'da olan Döngel, son fotoğrafıyla yine kendine hayran bıraktı. Kovboy şapkası ve kıyafet kombiniyle dikkat çeken Döngel, Instagram'da 100 bin beğeni aldı.



            AŞK YAĞMURU
            Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın yapımcı kızları Yağmur Ünal, bir süredir Serhan Mark Kohen ile aşk yaşıyor. Kohen ile birlikteliğini gözlerden uzakta sürdüren Ünal, dün sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Aşkları evliliğe doğru giden Yağmur Ünal ile Kohen'in kısa süre önce ailelerini de tanıştırdığı öğrenildi.



                DOST TESELLİSİ
                Oğulcan Engin tarafından ihanete uğradığı iddia edilen Miray Daner, ayrılığın acısını sosyal medyada atmaya çalışıyor. Köpeğiyle fotoğraf çektiren güzle oyuncu, ınstagram hesabından bu pozlarını yayınladı. Sevimli dostuna sıkı sıkı sarılan ünlü oyuncuya, "Teselli arıyor" yorumları yapıldı.



                TOKYO ÇIKARMASI
                Mısırlı eşi Meedo ile Tokyo tatiline giden Şeyma Subaşı, boy boy fotoğraflarını paylaştı. Eşinin kucağında poz veren ünlü fenomen, Japonya'ya olan hayranlığını da şu sözlerle dile getirdi: "Ne kadar temiz, ne kadar huzurlu, ne kadar güzel ve ne kadar eşsiz bir ülke..."



                GÜZEL HATIRA
                Tuğba Özay, geçtiğimiz günlerde Makedonya'da muhteşem bir konser verdi. Özay'ın geçtiğimiz yıl vefat eden şair ve yazar babası İlhan Özay adına açılan kütüphane ünlü sanatçıya duygu dolu anlar yaşattı. Açılışı yapan Özay, gözyaşlarına hakim olamadı.



                    EN BABA EĞİTİM!
                    ATV ekranlarının sevilen programı "Kim Milyoner Olmak İster"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, katıldığı "Empati" programında samimi açıklamalarda bulundu. Ankara'ya bağlı Üçem Köyü'nde büyüyen İmirzalıoğlu, o yılları ve çocukluğunu anlattı. Babasına çok düşkün olduğu bilinen yakışıklı oyuncunun yaşamına dair detaylar ortaya çıktı.

                    TARLADA ÇALIŞMIŞ
                    İmırzalıoğlu'nun babası, üniversiteyi kazanamayan oğlunu tarlada çalıştırarak, bir anlamda yaşamın zorluklarını göstermiş. İmirzalıoğlu, "Babam okumaya çok önem verirdi" derken, şu cümleleri kurdu: "Babamla aram iyidir. İlkokulda en azından derslerim iyiydi. Babam, 'okuyacaksın ve kendi hayatını kuracaksın, buradaki toprağa güvenme sakın' derdi. Hatta bu konuda çok iyi bir workshop aldım, bu omuzları orada geliştirdim. Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı. Lisedeyken arkadaşlarım, 'ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı alacak, İTÜ'yü kazanırsam babam bana motor alacak' diyordu. Ben de diyordum ki; ben hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak."

                    SETTEN İLK KARELER
                    ATV atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen atv'nin yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'nin çekimleri başladı! atv ekranlarının iddialı yeni projesi Vermem Seni Ellere'nin çekimleri Ordu'da başladı. Yurtdışında izlenme rekorları kıran Forever More'un uyarlaması olan dizinin setinden ilk kareler geldi.

                    ETKİLEYİCİ HİKAYE
                    Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini ekranlara taşıyacak.



                    O ZAMAN DANS
                    Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras, bugüne dek açtığı mekanlarla da Türkiye'nin eğlence hayatına unutulmaz bir damga vurmuştu. Şimdiki rotasını Bodrum olarak belirleyen Aras, 2 Haziran'da Yalıkavak'ta açacağı kulüp ile Bodrum gece hayatının dengelerini değiştirecek... Ünlü işletmeci, yeni mekanı için "Gerçekten insanlar dans etmeyi unuttu. Mekanlar dolu oluyor ama kimse dans etmiyor. Benim mekanımda insanlar tepine tepine dans edecekler" diyor.



                        DOYASIYA EĞLENCE!
                        Düzenlediği etkinliklerle İstanbulluların buluşma noktası haline gelen Maximum Uniq Açıkhava, Haziran ayı boyunca yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak. Kenan Doğulu'dan, Gazapizm'e, Yıldız Tilbe'den Murda'ya, Monolink'ten, Tom Odell'a uzanan dev isimler sahnede olacak. 7 Haziran'da Türk pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu, eğlencenin startını verecek.

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                        Haberler Saklambaç Yıldızlı övgü: Ünlü yıldız Eva Longoria Hande Erçel'i öve öve bitiremedi!
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