Yıldızlı övgü: Ünlü yıldız Eva Longoria Hande Erçel'i öve öve bitiremedi!





EN BABA EĞİTİM!

ATV ekranlarının sevilen programı "Kim Milyoner Olmak İster"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, katıldığı "Empati" programında samimi açıklamalarda bulundu. Ankara'ya bağlı Üçem Köyü'nde büyüyen İmirzalıoğlu, o yılları ve çocukluğunu anlattı. Babasına çok düşkün olduğu bilinen yakışıklı oyuncunun yaşamına dair detaylar ortaya çıktı.

TARLADA ÇALIŞMIŞ

İmırzalıoğlu'nun babası, üniversiteyi kazanamayan oğlunu tarlada çalıştırarak, bir anlamda yaşamın zorluklarını göstermiş. İmirzalıoğlu, "Babam okumaya çok önem verirdi" derken, şu cümleleri kurdu: "Babamla aram iyidir. İlkokulda en azından derslerim iyiydi. Babam, 'okuyacaksın ve kendi hayatını kuracaksın, buradaki toprağa güvenme sakın' derdi. Hatta bu konuda çok iyi bir workshop aldım, bu omuzları orada geliştirdim. Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı. Lisedeyken arkadaşlarım, 'ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı alacak, İTÜ'yü kazanırsam babam bana motor alacak' diyordu. Ben de diyordum ki; ben hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak."