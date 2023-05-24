Yıldızlı övgü: Ünlü yıldız Eva Longoria Hande Erçel'i öve öve bitiremedi!

Bu yıl bir markanın onur konuğu olarak Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel, güzelliğiyle dünyaca ünlü yıldızları da kendisine hayran bıraktı. Önceki akşamki özel bir davete yine Hakan Yıldırım imzalı iddialı kıyafetiyle katılan Erçel, ünlü aktris Eva Longoria ile bir araya geldi. Dünyaca ünlü yıldız, objektiflere birlikte poz verdiği Hande Erçel'in kusursuz fiziği ve güzelliğine övgü yağdırdı.
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Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün Baltalimanı'nda bir balıkçıda görüntülendi. Yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı ile geldikleri mekanda yaklaşık 6 saat kalan oyuncu, hesabı da kendi ödedi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Tatlıtuğ, "Sonra konuşuruz, geç oldu" demekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)
"TAŞ GİBİYİM"
2014 yılında oğlu Kayra ile Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kuran, geçtiğimiz aylarda ise Türkiye'ye tekrar geri dönen oyuncu Leyla Bilginel, önceki gün Etiler'deydi. Bilginel, "Estetiğiniz var mı?" sorusuna, "50 yaşındayım, gördüğünüz üzere estetiğim yok, taş gibi hatunum..." dedi. (Doğan SAVAŞ)