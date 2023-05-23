Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu ihanet gecesi sonrası ilk kez görüntülendi: Rahatlığı pes dedirtti!

GÜLÜP GEÇTİ

Olayın ardından haftalar sonra ilk kez görüntülenen Kadir Doğulu, Karaköy'deydi. Bir mekanda arkadaşları ile sohbet eden Doğulu, çıkışta gazetecileri görünce şaşırdı. Yaşanan olaylar hakkında arka arkaya sorulan birkaç soruya sadece gülmek ile yetinen Doğulu, suskunluğunu bozmadan aracına bindi.

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