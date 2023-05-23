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    Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu ihanet gecesi sonrası ilk kez görüntülendi: Rahatlığı pes dedirtti!

    Eşi Neslihan Atagül’e ihanet ettiği iddia edilen Kadir Doğulu, haftalar sonra ortaya çıktı. Gazetecilerin soruları karşısında tek kelime etmeyen Doğulu’nun rahat tavırları pes dedirtti.

    Doğan Savaş
    Takvim
    Çok rahat çok profesyonel

    Geçtiğimiz aylarda Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen ihanet iddialarıyla sarsılmıştı.

    Yakışıklı oyuncu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim'' açıklamasını yapmıştı. Eşine güvenen, görüntülere kulak asmayan Atagül, Doğulu ile Bakü'de adeta aşk tazelemişti.

    GÜLÜP GEÇTİ
    Olayın ardından haftalar sonra ilk kez görüntülenen Kadir Doğulu, Karaköy'deydi. Bir mekanda arkadaşları ile sohbet eden Doğulu, çıkışta gazetecileri görünce şaşırdı. Yaşanan olaylar hakkında arka arkaya sorulan birkaç soruya sadece gülmek ile yetinen Doğulu, suskunluğunu bozmadan aracına bindi.

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    Kepenk indirdiler!
    Haberler Saklambaç Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu ihanet gecesi sonrası ilk kez görüntülendi: Rahatlığı pes dedirtti!
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