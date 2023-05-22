Süperstar Ajda Pekkan sonunda evini satmayı başardı! Sarıyer'deki villasını tam tamına...

Türk Pop Müziği'nin dev ismi Ajda Pekkan, arapsaçına dönen 'ev satışı' hikayesini sonunda noktaladı. Süperstar, 2020 yılında Sarıyer Bahçeköy'deki villasını satışı çıkarmıştı.
Ünlü sanatçı, yıllardır alıcı bulamayan evinin fiyatıyla ilgili sık sık güncelleme yaptı. Hatta bir emlak sitesinde Mart ayında villaya biçilen fiyat tam tamına 117 milyon 500 bin TL'ydi.
DEPREM TALEBİ...
Ajda Pekkan, üç senedir elinden çıkaramadığı evini de sonunda satmayı başardı. 1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villasını 65 milyon TL'ye satan Süperstar, rahat bir nefes aldı.
950 metrekare kullanım alanı olan evin satılmasında son dönemde gündemde olan olası İstanbul depremi de etkili oldu.