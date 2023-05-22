Süperstar Ajda Pekkan sonunda evini satmayı başardı! Sarıyer'deki villasını tam tamına...





DEPREM TALEBİ...

Ajda Pekkan, üç senedir elinden çıkaramadığı evini de sonunda satmayı başardı. 1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villasını 65 milyon TL'ye satan Süperstar, rahat bir nefes aldı.