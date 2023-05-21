Şarkıcı Simge'den şoke eden İcardi itirafı! Yıldız golcüyü öve öve bitiremedi

Futbol sahalarındaki başarısı kadar, magazin basınında da yer alan Galatasaraylı İcardi, gündem olmaya devam ediyor. Eşi Wanda Nara'yla bir dargın bir barışık evlilik süren yıldız futbolcuya, adının aşk dedikodularına karıştığı Simge Sağın'dan övgü dolu sözler geldi.
Güzel şarkıcının "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşen İcardi, ünlü şarkıcıyla geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada takipleşmeye başlamıştı.
Arjantinli futbolcunun attığı gollerden sonra "Aşkın Olayım" şarkısı eşliğinde sevinç yaşaması klasik haline gelirken, Beşiktaşlı olan parçanın sahibi Simge Sağın'dan konu hakkında dikkat çeken itiraflar geldi.