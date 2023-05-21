Şarkıcı Simge'den şoke eden İcardi itirafı! Yıldız golcüyü öve öve bitiremedi

Çok komik bir durum; 'Aşkın Olayım' paylaşımlarına bakıyorum, ben yokum. Sadece Icardi var, onun şarkısı yani artık. Ben de kabullendim, ona yazılmış" ifadelerini kullandı.

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