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    Mesafe tanımayan aşk: Uzak mesafe ilişkisi yaşayan Fester Abdü ile Rabia Soytürk çifti ilk kez görüntülendi!

    Fester Abdü ile yeni bir aşka yelken açan Rabia Soytürk, sevgilisi ile ilk kez görüntülendi. Antalya-İstanbul arası uzak mesafe ilişkisi yaşayan çift, bu durumun sorun olmadığını dile getirdİ...

    Doğan Savaş
    Takvim
    Mesafe tanımayan aşk

    Rabia soytürk, sevgilisi "deli mi ne" lakaplı sosyal medya fenomeni fester abdü ile beraber ilk kez bebek'te görüntülendi.

    soruları yanıtlayan ikiliden soytürk, "izin günüm. kahve içmeye çıktık. kendisi antalya'da yaşıyor. bazen işi için bazen de benim için istanbul'a geliyor" dedi.

    Yoğun çift muhabırlerın "Uzak mesafelerden dolayı bir tartışma oluyor mu?" sorusuna Abdü, "Antalya-istanbul mesafesi uçak ile 1 saat zaten. hatta ben geliyorum, rabia beni bekletiyor bazen. mesafeler engel olmuyor bize" diyerek güldü.

        Soytürk ise "ikimiz de yoğun çalışıyoruz. burada da yoğunluktan dolayı zaten görüşmeyecektik. bu yüzden pek bir şey fark etmiyor" dedi.

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