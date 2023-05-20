Yengeye yakın markaj: Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson'un sıkı takibine girdi!





KUĞU GİBİ

Sosyetik yakışıklı Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu Hande Erçel sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Düzgün fiziği ve duru güzelliği ile beğeni toplayan Erçel, bu kez de sere serpe uzanarak poz verdiği anları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun beyaz mayosuyla paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya, "Kuğu gibisin", "Bu kadar da güzel olunmaz!", "Beyaz meleğim" ve "Kraliçe Hande" gibi yorumlar yapıldı.