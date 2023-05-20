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    Yengeye yakın markaj: Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson'un sıkı takibine girdi!

    Dilan Çiçek Deniz’in eski aşkı, Cengiz Ünder’in sevgilisi Bilge Yenigül’ü yakın takibe aldı. Sarışın güzel, İzlandalı yönetmenin ilgisinden rahatsız oldu. İşte sizler için derlediğimiz 20 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Yengeye yakın markaj

    Şimdilerde Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da top koşturan Cengiz Ünder, çapkınlıklarıyla da sık sık gündeme geliyor. Bilinen son ilişkisini şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşayan 25 yaşındaki topçu, geçtiğimiz ay ise gönlünü fenomen Bilge Yenigül'e kaptırdı.

    TÜM KARELERE BEĞENİ
    Sosyal medya paylaşımlarıyla çapkınların da hedefinde olan Yenigül, Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson'un sıkı takibine girdi. Bilge Yenigül, her paylaşımını beğenip kendisine mesajlar atan İzlandalı yönetmenin bu ilgisinden rahatsız oldu...

    ANNELİK PROVASI
    İdo Tatlıses'ın eşi Yasemin Şefkatli ile Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şefkatli, iki ay önce kızı Zenia'yı kucağına alan Korkmaz'ın çocuğu için arkadaşına yardım etti. Bu anları görenler ise, "Yasemin annelik provası yapıyor" demekten kendilerini alamadı.



    ESTETİK BİLMECESİ
    Gülben Ergen, önceki gün Etiler'deydi. Ergen için, "Kalça Estetiği" yaptırdığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü şarkıcı, gazetecilerin bu iddiaları sorması üzerine, "Hastaneye gittim sadece, onu kalçaya bağladılar. Popom gayet normal" diyerek güldü.



        KUĞU GİBİ
        Sosyetik yakışıklı Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu Hande Erçel sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Düzgün fiziği ve duru güzelliği ile beğeni toplayan Erçel, bu kez de sere serpe uzanarak poz verdiği anları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun beyaz mayosuyla paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya, "Kuğu gibisin", "Bu kadar da güzel olunmaz!", "Beyaz meleğim" ve "Kraliçe Hande" gibi yorumlar yapıldı.



        RUSYA YOLCUSU
        Önceki akşam Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte sohbet eden Erkan Kolçak Köstendil, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Köstendil, "Neler yapıyorsunuz" sorusuna şöyle cevap verdi: "Rusya'da sanatçılara düzenlenecek olan bir futbol turnuvasına davetliyim. Yakında gideceğim ve çok heyecanlıyım. İzleyicilere naklen yayın yapılacak" (Doğan SAVAŞ)



        EL ELE ALIŞVERİŞ
        Oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Ellerini bir an olsun bırakmayan çift, "Biraz hava almaya çıktık, her şey yolunda" dedi. Tatil planlarını soran muhabirlere, "Yaz tatilinde ikimiz de çalışıyor olacağız, bir plan yapamıyoruz" diyen ikili, sonrasında "Çocuklar evde, bakıcıları bakıyor" diyerek AVM'den ayrıldı.


            "CEVAPSIZ SORULAR"
            Yasmin Erbil, önceki gün Etiler'deydi. Sevgilisi Yiğit Poyraz ile tartıştıkları iddia edilen Erbil, bu konuda konuşmadı. (Aydın HAMZA)



            GURUR FASLI
            Murat Danacı, Fas Marakeş'de çekilen bir sinema filminde yer aldı. Ünlü oyuncu, "Filimiz 024'te vizyona girecek. Uluslar arası önemli bir prodüksiyonda bir Türk oyuncu olarak yer almak ekstra gurur verici benim adıma. Temmuz ayında da bir reklam filmi için Lübnan'a gideceğim" dedi. Yeni sezon için gelen birçok teklifi değerlendiren Murat Danacı, yakında ekranda olacak...



            'HER ŞEY YOLUNDA'
            Selma Ergenç ve Tuğrul Tülek set çıkışı görüntülendi. Ergenç, "Setten çıktık, çok yoğunuz her şey yolunda eve gidip dinlenme zamanı" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                STARTI VERDİLER
                2023 yılının en yüksek bütçesine sahip ''Hatıran Yeter'' isimli film, sete çıktı. 9 haftalık hazırlık sürecini tamamlayan projenin Bursa'nın Mudanya ve Tirilye ilçelerindeki çekimi 10 hafta sürecek. Vizyon tarihi 2024 Ocak ayı öngörülen film, özel gereksinimli bireylerin sesi olmak ve hikayelerini paylaşmak gibi bir amacı da içinde barındırıyor.

                GÜZEL BAŞARI
                Tuğba Ünal, İlhan Şeşen'in unutulmaz eseri 'Sensiz Olmaz'ı yeniden seslendirdi. Güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla dikkat çeken sanatçı, büyük beğeni topladı. Şeşen'e ait olan şarkı, Tuğba Ünal'ın yorumuyla yayınlanır yayınlanmaz 2 milyon barajını aştı.



                SİYAHLAR İÇİNDE
                Başarılı oyuncu Ragıp Savaş, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Burada yemek eşliğinde kısa bir toplantı yapan Savaş, sonrasında da alışveriş turu yaptı. Ayrıca başarılı oyuncunun siyahlar içindeki tarzı da dikkatlerden kaçmadı.

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                Twitter’da Müslümanlara karşı alçak sözler
                Haberler Saklambaç Yengeye yakın markaj: Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson'un sıkı takibine girdi!
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