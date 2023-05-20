Yengeye yakın markaj: Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson'un sıkı takibine girdi!

Şimdilerde Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da top koşturan Cengiz Ünder, çapkınlıklarıyla da sık sık gündeme geliyor. Bilinen son ilişkisini şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşayan 25 yaşındaki topçu, geçtiğimiz ay ise gönlünü fenomen Bilge Yenigül'e kaptırdı.
TÜM KARELERE BEĞENİ
Sosyal medya paylaşımlarıyla çapkınların da hedefinde olan Yenigül, Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson'un sıkı takibine girdi. Bilge Yenigül, her paylaşımını beğenip kendisine mesajlar atan İzlandalı yönetmenin bu ilgisinden rahatsız oldu...
ANNELİK PROVASI
İdo Tatlıses'ın eşi Yasemin Şefkatli ile Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şefkatli, iki ay önce kızı Zenia'yı kucağına alan Korkmaz'ın çocuğu için arkadaşına yardım etti. Bu anları görenler ise, "Yasemin annelik provası yapıyor" demekten kendilerini alamadı.
ESTETİK BİLMECESİ
Gülben Ergen, önceki gün Etiler'deydi. Ergen için, "Kalça Estetiği" yaptırdığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü şarkıcı, gazetecilerin bu iddiaları sorması üzerine, "Hastaneye gittim sadece, onu kalçaya bağladılar. Popom gayet normal" diyerek güldü.