Sema Şimşek, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Eski eşi Burak Hakkı ile çok iyi arkadaş olduklarını dile getiren Şimsek şunları söyledi:
"Oğlum Rüzgar hafta sonu babasında hafta içi bende kalıyor. Burak'la da arkadaşlığımız ve anne babalığımız şahane gidiyoruz. Çocuğumuz da çok mutlu. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ölene kadar hayatımda olacak."
"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
İlışkisi hakkındaki soruları da cevaplayan Şimşek "4,5 yıldır hayatımda biri var. Bu sektörden değil. İlişkimizi göz önünde yaşamak istemiyoruz. Evlilik düşünmüyorum. 12 yıl evlilik yaşadım. Zaten evli gibi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.