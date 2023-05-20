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    Ünlü manken Sema Şimşek'ten eski eşi Burak Hakkı hakkındaki açıklamaları şoke etti! "Burak’la da sevgilisiyle de..."

    Ünlü manken Sema Şimşek, eski eşi Burak Hakkı ve onun yeni sevgilisiyle ilgili, “Burak’la da sevgilisiyle de çok iyi arkadaşız” diyerek şaşırttı.

    Şimşek etkisi

    Sema Şimşek, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Eski eşi Burak Hakkı ile çok iyi arkadaş olduklarını dile getiren Şimsek şunları söyledi:

    "Oğlum Rüzgar hafta sonu babasında hafta içi bende kalıyor. Burak'la da arkadaşlığımız ve anne babalığımız şahane gidiyoruz. Çocuğumuz da çok mutlu. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ölene kadar hayatımda olacak."

    "EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
    İlışkisi hakkındaki soruları da cevaplayan Şimşek "4,5 yıldır hayatımda biri var. Bu sektörden değil. İlişkimizi göz önünde yaşamak istemiyoruz. Evlilik düşünmüyorum. 12 yıl evlilik yaşadım. Zaten evli gibi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Saklambaç Ünlü manken Sema Şimşek'ten eski eşi Burak Hakkı hakkındaki açıklamaları şoke etti! "Burak’la da sevgilisiyle de..."
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