"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

İlışkisi hakkındaki soruları da cevaplayan Şimşek "4,5 yıldır hayatımda biri var. Bu sektörden değil. İlişkimizi göz önünde yaşamak istemiyoruz. Evlilik düşünmüyorum. 12 yıl evlilik yaşadım. Zaten evli gibi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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