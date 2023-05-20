Aile 'saat'eti: Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in gayrimenkulluk saati olay oldu!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, iki çocuklarının da geleceğini düşünerek yatırımlar yapıyor. Gayri menkulün yanı sıra saate de yatırım yapan ünlü çift, geniş bir koleksiyona sahip oldu.
Ünlü oyuncuları, tercihlerini değeri gün geçtikçe arttığı için tüm dünyada iyi bir yatırım aracı olarak görülen Rolex ile Patek Philippe'den yana kullanıyor. Birkaç yıl önce Patek Philippe'den iki saat alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, yatırım için doğru tercihler yaptı.
Başarılı oyuncunun yaklaşık 70 bin Dolar'a satın aldığı saat, üretimden kalktığı için büyük değer kazandı ve saatin fiyatı tam 198 bin dolara (3 milyon 900 bin TL) çıktı. Evcen'in de birkaç sene önce değeri 40 bin Dolar olan saati, şimdilerde 70 bin Dolar'a (1 milyon 400 bin TL) alıcı buluyor.