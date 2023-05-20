Aile 'saat'eti: Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in gayrimenkulluk saati olay oldu!

Başarılı oyuncunun yaklaşık 70 bin Dolar'a satın aldığı saat, üretimden kalktığı için büyük değer kazandı ve saatin fiyatı tam 198 bin dolara (3 milyon 900 bin TL) çıktı. Evcen'in de birkaç sene önce değeri 40 bin Dolar olan saati, şimdilerde 70 bin Dolar'a (1 milyon 400 bin TL) alıcı buluyor.

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