Onaya 'gelin': Hande Erçel Hakan Sabancı'nın ailesine girdi!

Herkes Sabancı'nın sonu gelmeyen çapkınlıkları yüzünden bu ilişkinin ömrünün kısa olacağını ileri sürdü. Ancak güzel oyuncu, Hakan Sabancı'yı durulttu. İlk kez TAKVİM'in duyurduğu aşka anne Arzu Hanım'ın da onay verdiğini yine ilk kez TAKVİM yazmıştı.