Onaya 'gelin': Hande Erçel Hakan Sabancı'nın ailesine girdi!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Kasım 2022'de başlayan ilişkilerini Mart ayında ilan etti.
Herkes Sabancı'nın sonu gelmeyen çapkınlıkları yüzünden bu ilişkinin ömrünün kısa olacağını ileri sürdü. Ancak güzel oyuncu, Hakan Sabancı'yı durulttu. İlk kez TAKVİM'in duyurduğu aşka anne Arzu Hanım'ın da onay verdiğini yine ilk kez TAKVİM yazmıştı.
Bugüne dek birkaç kere oğlunun Emirgan'daki evinde müstakbel geliniyle bir araya gelen Arzu Sabancı, Ramazan Bayramı'nda da Hande Erçel'le telefonda bayramlaşmıştı. Arzu Sabancı, bayramdan hemen sonra dedesini kaybeden güzel oyuncuya telefon açıp taziyelerini de iletti.