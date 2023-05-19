Jet gibi taraftar: Acun IIıcalı'nın spor tutkusu kilometreleri aştı!

Acun Ilıcalı, spor tutkusu uğruna yollara düştü. Ünlü televizyoncu ve aynı zamanda Hull City'nin de sahibi olan Ilıcalı, sezon boyunca maçlarını takip ettiği NBA takımlarından Miami Heat'in Doğu Konferansı yarı finalini yerinden takip etti. 13 Mayıs'taki maç için İstanbul'dan Miami'ye giden Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile müsabakadan hemen sonra Türkiye'ye dönüp oyunu kullandı.
Ünlü televizyoncu, önceki akşam da Manchester'daki Şampiyonlar Ligi yarı finalini takip etmeyi ihmal etmedi. Acun Ilıcalı, özel jetiyle İstanbul-Miami gidiş dönüş ve İstanbul'dan Manchester'a gidiş dönüş hesaplandığında futbol aşkı için yaklaşık 28 bin kilometre kat etti.
AMERİKA 'TİLKİ'LERİ
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, babası Mehmet Tilki ve kardeşi Ayça Tilki Amerika'ya gitti. Kaliforniya'da bir eğlence merkezine giden aile, buradan pozlarını paylaştı. Baba Tilki, sosyal medya hesabından kızlarıyla yaptığı paylaşımına, "Eğlenceli bir gün" notunu düştü. Tilki ailesinin bu fotoğrafı binlerce beğeni aldı.