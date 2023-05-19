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    Jet gibi taraftar: Acun IIıcalı'nın spor tutkusu kilometreleri aştı!

    13 Mayıs’ta Miami’deki NBA maçını izleyen Acun Ilıcalı, önceki gün de Manchester’daki Şampiyonlar Ligi yarı finalini izledi. İki maç için 28 bin kilometre yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Jet gibi taraftar!

    Acun Ilıcalı, spor tutkusu uğruna yollara düştü. Ünlü televizyoncu ve aynı zamanda Hull City'nin de sahibi olan Ilıcalı, sezon boyunca maçlarını takip ettiği NBA takımlarından Miami Heat'in Doğu Konferansı yarı finalini yerinden takip etti. 13 Mayıs'taki maç için İstanbul'dan Miami'ye giden Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile müsabakadan hemen sonra Türkiye'ye dönüp oyunu kullandı.

    Ünlü televizyoncu, önceki akşam da Manchester'daki Şampiyonlar Ligi yarı finalini takip etmeyi ihmal etmedi. Acun Ilıcalı, özel jetiyle İstanbul-Miami gidiş dönüş ve İstanbul'dan Manchester'a gidiş dönüş hesaplandığında futbol aşkı için yaklaşık 28 bin kilometre kat etti.

    AMERİKA 'TİLKİ'LERİ
    Genç şarkıcı Aleyna Tilki, babası Mehmet Tilki ve kardeşi Ayça Tilki Amerika'ya gitti. Kaliforniya'da bir eğlence merkezine giden aile, buradan pozlarını paylaştı. Baba Tilki, sosyal medya hesabından kızlarıyla yaptığı paylaşımına, "Eğlenceli bir gün" notunu düştü. Tilki ailesinin bu fotoğrafı binlerce beğeni aldı.



        LONDRA AŞIKLARI!
        Ünlü şarkıcı İrem Derici, Survivor'ın eski sezon yarışmacılarından olan Atakan Işıktutan ile mutlu bir beraberlik yaşıyor. Londra'ya seyahat eden ikili, sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Son olarak Londra'ya giden çift aşk, dolu pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü çift, bu karesini 'London Baby!' mesajı ile yayınladı.

        ŞEN DULLAR!
        Murat Dalkılıç, önceki gün sosyal medyadan paylaştığı bu kareyle ortalığı salladı. 2017'de Merve Boluğur'dan boşanan popçunun yanında bir yıllık evliliklerini geçtiğimiz yaz bitiren Zeynep Bastık ile Tolga Akış da vardı. Fotoğraf karesindeki bir diğer isim ise Demet Özdemir'le sekiz aylık evliliğini yeni bitiren Oğuzhan Koç'tu. Bu karedeki herkesin boşanmış olması sonrası Murat Dalkılıç'ın paylaşımına "Kaybedenler kulübü", "Bu fotoğrafa beş dakika bakınca boşanıyorsun" gibi yorumlar yağdı.



        HAPSE GİRDİLER!
        Güzel oyuncu ve şarkıcı Hande Subaşı, önceki gün sosyetik aşkı Alican Ulusoy ile ABD'ye gitti. San Francisco'ya giden ünlü çift, 1861-1963 yılları arasında cezaevi olarak kullanılmış Alcatraz Adası'nı da ziyaret etti. Al Capone gibi birçok suçluyu ağırlayan bu hapishanede yaşanan kaçma girişimleri, Clint Eastwood'un efsane haline gelen 'Alcatraz'dan Kaçış' filmine de konu olmuştu.



            DÖRTNALA EĞİTİM
            ATV'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More'un uyarlaması olan yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'nin ekran hazırlığı tüm hızıyla başladı. Dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş karakterine hayat verecek olan Buse Meral, rolü için binicilik eğitimleri almaya başladı. Doğal güzelliği ve yetenekli oyunculuğuyla izleyicilerin gönlüne taht kuracak olan Meral'in atı ile çıktığı tüm yolculuklarında doğal ve sıcak ilişkisi dizinin en beğenilen sahneleri arasında yer alacak.

            ELDE VAR AŞK
            Başarılı şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve Kolombiya güzeli eşi Madelein Lopez Camelo, önceki gün İstinye'de el ele objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, yeni çıkan şarkısı "Seviyo Muyuz?" için "Şu anda çok güzel gidiyor. Uzun zaman sonra sevenlerimle buluştuk" dedi.

            BU VATAN BİZİM
            'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 126. bölümüyle kural bozmayıp reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Fenomen dizi, önceki akşamki bölümüyle; Tüm Kişiler kategorisinde %8,40 reyting ve %22,24 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,32 reyting ve %18,35 izlenme payı elde ederek Çarşamba'nın birincisi oldu. Dizi, AB'de %5,48 reyting ve %15,67 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi olmayı başardı. Kuruluş Osman, #BuVatanBizim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

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            Haberler Saklambaç Jet gibi taraftar: Acun IIıcalı'nın spor tutkusu kilometreleri aştı!
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