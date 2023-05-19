Jet gibi taraftar: Acun IIıcalı'nın spor tutkusu kilometreleri aştı!

ŞEN DULLAR!

Murat Dalkılıç, önceki gün sosyal medyadan paylaştığı bu kareyle ortalığı salladı. 2017'de Merve Boluğur'dan boşanan popçunun yanında bir yıllık evliliklerini geçtiğimiz yaz bitiren Zeynep Bastık ile Tolga Akış da vardı. Fotoğraf karesindeki bir diğer isim ise Demet Özdemir'le sekiz aylık evliliğini yeni bitiren Oğuzhan Koç'tu. Bu karedeki herkesin boşanmış olması sonrası Murat Dalkılıç'ın paylaşımına "Kaybedenler kulübü", "Bu fotoğrafa beş dakika bakınca boşanıyorsun" gibi yorumlar yağdı.