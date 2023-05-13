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    Ben Affleck ve Jennifer Lopez çiftinin neden tartıştığı ortaya çıktı! Kriz meğerse...

    Galada kavga eden Ben Affleck ve Jennifer Lopez çiftinin neden tartıştığı ortaya çıktı. İddialara göre Affleck, Lopez’in kıyafetine kafayı taktı ve büstiyerinin çok fazla açık olduğunu dile getirdi.

    Kıskançlık krizi

    Ben Affleck ve Jennifer Lopez son olarak geçtiğimiz gün katıldıkları 'Mother' filminin galasındaki gergin görüntüleriyle çok konuşulmuştu. Bu görüntülerin sebebi, Daily Mail'e konuşan bir dudak okuma uzmanı sayesinde aydınlatıldı.

    Uzman, zaman zaman gergin görünen çiftin çarşamba günü Los Angeles'ta düzenlenen etkinlikte kırmızı halı fotoğrafçılarına verecekleri pozları ve konumlarını tartıştıklarını söyledi.

    KIYAFET BİLMECESİ
    Şarkıcının, eşine dekolteli büstiyerinin 'çok fazla açık olup olmadığını' sorar gibi göründüğünü söyleyen uzman; oyuncunun ise eşinin kulağına eğilip, "Merak etme bebeğim" cevabını verdiğini söyledi.

        Dudak okuma uzmanının anlattıklarına göre; Lopez, bunun üzerine Affleck'e "Bana yaklaş" diye karşılık verdi.

        Fotoğraf çekiminin bitmesinin ardından Affleck, Jennifer'a dönerek, "İşte bitti, tamamdır" dedi ve ona bir öpücük verip iyi olup olmadığını sordu. Lopez, buna "Evet" dedikten sonra Affleck'e parmağıyla bir yer göstererek oraya yöneldiler.

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