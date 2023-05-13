Ben Affleck ve Jennifer Lopez çiftinin neden tartıştığı ortaya çıktı! Kriz meğerse...

Ben Affleck ve Jennifer Lopez son olarak geçtiğimiz gün katıldıkları 'Mother' filminin galasındaki gergin görüntüleriyle çok konuşulmuştu. Bu görüntülerin sebebi, Daily Mail'e konuşan bir dudak okuma uzmanı sayesinde aydınlatıldı.
Uzman, zaman zaman gergin görünen çiftin çarşamba günü Los Angeles'ta düzenlenen etkinlikte kırmızı halı fotoğrafçılarına verecekleri pozları ve konumlarını tartıştıklarını söyledi.
KIYAFET BİLMECESİ
Şarkıcının, eşine dekolteli büstiyerinin 'çok fazla açık olup olmadığını' sorar gibi göründüğünü söyleyen uzman; oyuncunun ise eşinin kulağına eğilip, "Merak etme bebeğim" cevabını verdiğini söyledi.