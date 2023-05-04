44 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel kusursuz fiziğiyle görenleri hayran bıraktı

Modanın başarılı ikizleri Raisa ve Vanessa, önceki gün bir markayla yaptıkları iş birliğine özel bir defileyle tanıttı.
Tenis kortunda düzenlenen defileyi izleyenler arasında Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Derin Talu, Deren Talu, Bestemsu Özdemir, Pınar Altuğ Atacan, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Beyza Şekerci Hepileri ve Ceylan Çapa gibi çok sayıda ünlü isim vardı.
Çağla Şıkel giydiği elbise ile davetin en dikkat çekenlerinden biri oldu. 44 yaşındaki iki çocuk annesi model, fit görünümüyle ve kaslı vücuduyla podyuma çıkan neredeyse yarı yaşındaki meslektaşlarını gölgede bıraktı.