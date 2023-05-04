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    44 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel kusursuz fiziğiyle görenleri hayran bıraktı

    Önceki gün İstanbul’daki bir tenis kortunda Raisa ve Vanessa kardeşlerin düzenlediği defileye ünlüler akın etti. 44 yaşındaki Çağla Şikel, fit ve kaslı görüntüsüyle podyumdaki meslektaşlarından rol çaldı...

    AYDIN HAMZA
    Takvim
    Çağla ’kas’ırgası!

    Modanın başarılı ikizleri Raisa ve Vanessa, önceki gün bir markayla yaptıkları iş birliğine özel bir defileyle tanıttı.

    Tenis kortunda düzenlenen defileyi izleyenler arasında Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Derin Talu, Deren Talu, Bestemsu Özdemir, Pınar Altuğ Atacan, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Beyza Şekerci Hepileri ve Ceylan Çapa gibi çok sayıda ünlü isim vardı.

    Çağla Şıkel giydiği elbise ile davetin en dikkat çekenlerinden biri oldu. 44 yaşındaki iki çocuk annesi model, fit görünümüyle ve kaslı vücuduyla podyuma çıkan neredeyse yarı yaşındaki meslektaşlarını gölgede bıraktı.



        SORULARA ABLA KALKANI
        Bu arada sosyetik sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddialarıyla gündeme gelen Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, davette ablası Deren ile beraber boy gösterdi. Deren Talu, kardeşine yöneltilen şiddet iddialarıyla ilgili sorular karşısında "Soru almayalım lütfen hassas bir süreç" diyerek Derin'in kolundan çekti.

        Özge Ulusoy, davette renkli tarzı ve milyonluk çantasıyla dikkat çekti.

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        Emlak Konut
        Haberler Saklambaç 44 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel kusursuz fiziğiyle görenleri hayran bıraktı
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