Sefo ve Melisa Döngel'in bir dargın bir barışık ilişkisi yılan hikayesine döndü: "Bilemedim..."

Melisa Döngel ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Sefo, geçtiğimiz gün Bebek'te pembe arabasıyla dikkat çekti. Sefo, "Melisa Hanım ile birliktelik var mı, yok mu?" sorusuna, "Bilemedim ben şimdi" diyerek gülümsedi.
Ünlü rapçi, ekledi: "İlişki konularında iyi değilim ve beceremiyorum. Açıklama konularında da pek iyi değilim." Sefo, gazetecilerin "O zaman ayrıldınız?" sözlerine ise "Teşekkür ederim, çok sağ olun" diyerek akılları karıştırdı. (Doğan SAVAŞ)
BOYNUNA SİMİT TAKTI
Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü. Boynuna geçirdiği simitle poz veren Sarıkaya, bu eğlenceli kareyi, "Prodüksiyona simit seviyorum demişimdir" notuyla paylaştı.