Sefo ve Melisa Döngel'in bir dargın bir barışık ilişkisi yılan hikayesine döndü: "Bilemedim..."

Melisa Döngel ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Sefo, geçtiğimiz gün Bebek'te pembe arabasıyla dikkat çekti. Sefo, "Melisa Hanım ile birliktelik var mı, yok mu?" sorusuna, "Bilemedim ben şimdi" diyerek gülümsedi.