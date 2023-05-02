ATV'nin sevilen dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’da set güvenliği birinci öncelik!

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da set güvenlığı birinci öncelik...
Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın çok konuşulan çatışma sahneleri üst düzey güvenlik tedbirleriyle yapılıyor. Oyunculara çatışma sahneleri için özel eğitim veren ateşli silahlar uzmanı Cem Cesur, sahne çekimleriyle ilgili detayları anlattı.
HER OYUNCU EĞİTİM ALIYOR
Çekimlerdeki güvenlik önlemlerinden bahseden Cem Cesur, "Projeye yeni başlayan tüm oyuncular mutlaka poligona giderek eğitim alıyor.