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    ATV'nin sevilen dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’da set güvenliği birinci öncelik!

    Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya’nın üstlendiği ATV’nin sevilen reyting rekortmeni dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’da set güvenliği birinci öncelik...

    Disiplin üst seviyede

    Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da set güvenlığı birinci öncelik...

    Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın çok konuşulan çatışma sahneleri üst düzey güvenlik tedbirleriyle yapılıyor. Oyunculara çatışma sahneleri için özel eğitim veren ateşli silahlar uzmanı Cem Cesur, sahne çekimleriyle ilgili detayları anlattı.



    HER OYUNCU EĞİTİM ALIYOR
    Çekimlerdeki güvenlik önlemlerinden bahseden Cem Cesur, "Projeye yeni başlayan tüm oyuncular mutlaka poligona giderek eğitim alıyor.

        Güvenlik çok önemli silahlar gerçekçilik için iğnesi alınmış ve namlusu kapatılmış gerçek silahlar oluyor.

        Sıcak çatışma sahneleri için özel bir eğitim veriliyor. Bizim setin albayı Oktay Kaynarca'dır. Sette asla silahla oynamaz ve oynayana da çok kızar" dedi.

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        Haberler Saklambaç ATV'nin sevilen dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’da set güvenliği birinci öncelik!
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