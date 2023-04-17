En az altı ülkede 30'u aşkın şubesi olan Nusret, her geçen gün başarısını katlıyor... Birkaç yıl önce Yunanistan'ın gözde eğlence adası Mikonos'ta şube açan ünlü etçi, buradaki mekanıyla da büyük ilgi gördü.
Yaz sezonunda dolup taşan mekana dünyaca ünlü yıldızlar da akın etti.
Ön masada oturabilmek için Nusret tutkunlarının 3 bin Euro'yu gözden çıkardığı mekan, Yunan basınına göre geçtiğimiz yaz 11 milyon Euro'dan fazla ciro yaptı.
STARLARIN ADRESİ
Bu yaz et restoranının yanında bir de gece kulübü açacak olan Nusret'in buradan elde edeceği cironun da 20 milyon Euro'yu bulması bekleniyor.