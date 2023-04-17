Bir süre önce gittiği Komşu'da gerekli izinleri alan ve inşaat çalışmalarına başlayan Nusret, bu atılımıyla da Nammos gibi dünyaca ünlü mekanlarla rekabet edecek...

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