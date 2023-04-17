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    Nusret Yunanistan'da işleri büyütüyor!

    Nusret, büyük ilgi gördüğü Yunanistan’da işleri büyütüyor. Komşu’nun gözde eğlence adası Mikonos’taki mekanında bir sezonda 11 milyon Euro ciro yapan ünlü etçinin, burada açacağı gece kulübünün de 20 milyon Euro ciro yapacağı tahmin ediliyor.

    Komşu’nun efendisi

    En az altı ülkede 30'u aşkın şubesi olan Nusret, her geçen gün başarısını katlıyor... Birkaç yıl önce Yunanistan'ın gözde eğlence adası Mikonos'ta şube açan ünlü etçi, buradaki mekanıyla da büyük ilgi gördü.

    Yaz sezonunda dolup taşan mekana dünyaca ünlü yıldızlar da akın etti.

    Ön masada oturabilmek için Nusret tutkunlarının 3 bin Euro'yu gözden çıkardığı mekan, Yunan basınına göre geçtiğimiz yaz 11 milyon Euro'dan fazla ciro yaptı.



    STARLARIN ADRESİ
    Bu yaz et restoranının yanında bir de gece kulübü açacak olan Nusret'in buradan elde edeceği cironun da 20 milyon Euro'yu bulması bekleniyor.

        Bir süre önce gittiği Komşu'da gerekli izinleri alan ve inşaat çalışmalarına başlayan Nusret, bu atılımıyla da Nammos gibi dünyaca ünlü mekanlarla rekabet edecek...

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        Karmod
        Haberler Saklambaç Nusret Yunanistan'da işleri büyütüyor!
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