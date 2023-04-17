Hadise boşandıktan hemen sonra kendini yatırıma vurdu! 500 bin TL'ye...

Sürpriz bir şekilde iş insanı Mehmet Dinçerler ile Nisan 2022'de evlenen şarkıcı Hadise, Eylül 2022'de boşanmıştı. 5 ay evli kalan popçunun boşanma süreci de olaylı geçmişti.
İkili arasında maddi konular hep gündeme geldi.
Güzel şarkıcı, boşandıktan hemen sonra kendisine Yeniköy'den 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi alarak da "Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum" mesajı verdi...
YILDIZLARIN TERCİHİ
Şimdilerde yeni şarkısı 'Feryat' ile ortalığı kasıp kavuran Hadise, kariyerindeki başarısı sonrası kendisini ödüllendirmiş. Ünlü popçu, dünyaca ünlü birçok ismin de tercih ettiği Franck Muller marka bir saat almış.