Hadise boşandıktan hemen sonra kendini yatırıma vurdu! 500 bin TL'ye...

"İnsanı evlenirken değil; boşanırken tanırsın" diye bir halk deyimimiz var. Geçtiğimiz yılın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlilik teklifi eden Oğuzhan Koç, aşkına 4 karatlık ve değeri 60 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon TL'lik yüzük almıştı.