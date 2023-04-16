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    Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu çiftinden evliliğe adım adım...

    Bir süredir mutlu bir birliktelik yaşayan Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu evlilik yoluna girdi. İddialara göre çift, yaz sonuna kadar nikah masasına oturacak.

    Yaza düğün var!

    Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, oyuncu Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti.

    Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan Hacıoğlu gönlünü meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e kaptırmıştı.

    Merve Çağıran ile ilişkisini ani bir şekilde bitiren İsmail Hacıoğlu, hemen akabinde Aslıhan Gürbüz'le aşk yaşamaya başlamıştı. Gönlünü güzel oyuncuya kaptıran Hacıoğlu, her fırsatta aşkını sosyal medyadan gözler önüne seriyordu.

    Gürbüz de aynı şekilde uzun bir aradan sonra mutluluğu yakışıklı oyuncuda bulmuştu. Aşlarını her fırsatta dile getiren ve magazin basınında parmakla gösterilen çiftin, evlilik yoluna girdiği öne sürüldü.

        EVLİLİK YAKIN
        Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edildi. Hatta 40 yaşındaki güzel oyuncunun çocuk sahibi olma istediği de gelen iddialar arasında...

        Öte yandan eğer evlenirlerse Hacıoğlu'nun bu üçüncü evliliği olacak. Daha önce Duygu Kaya Kumarki ve Vildan Atasever'le evlenen Hacıoğlu'nun, Kumarki'den bir çocuğu bulunuyor.

        İddiaya göre ünlü çift, yaz sonuna kadar evlenmeyi planlıyor.

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